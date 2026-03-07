Angola: Le Président de la République supervise la délivrance des passeports électroniques

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, visite actuellement les locaux du Service des migrations et des étrangers (SME) à Luanda, où il présidera la cérémonie de la délivrance des passeports électroniques.

Au cours de cette visite, le chef de l'État angolais s'informera des progrès réalisés depuis le lancement officiel du passeport électronique dans les différents départements et services du SME, notamment en matière de vérification des données et de délivrance des passeports.

João Lourenço est accompagné de plusieurs conseillers, en particulier du ministre de l'Intérieur, Manuel Homem, qui fournira des explications techniques sur le processus de modernisation de l'institution.

Le SME existe depuis le 19 avril 1976 et est un organe du ministère de l'Intérieur. Initialement connu sous le nom de Direction de l'émigration et des frontières de l'Angola (DEFA) avant d'adopter son nom actuel en 1999, il est chargé du contrôle des mouvements migratoires.

Dans le cadre du Programme de modernisation et de numérisation des PME, le processus a consisté à remplacer les équipements obsolètes par de nouvelles infrastructures de communication performantes pour les systèmes, le centre de données et le centre de délivrance des passeports.

Le centre de personnalisation des passeports électroniques, situé à Luanda et Huambo, dispose d'une capacité d'impression totale de 60 passeports électroniques par heure et par machine.

Le passeport électronique angolais, présenté officiellement le 16 décembre 2025 au siège du ministère de l'Intérieur, représente une avancée considérable pour la modernisation administrative de l'État et le renforcement de la crédibilité internationale de l'Angola.

Intégrant une puce biométrique et des systèmes de sécurité cryptés de pointe, il garantit une meilleure protection des données des citoyens et constitue ainsi un instrument essentiel pour consolider la confiance internationale et faciliter la mobilité des citoyens angolais à l'échelle mondiale.

Par ailleurs, la mise en place du passeport électronique a permis à l'Angola d'intégrer le Répertoire des clés publiques de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). La cérémonie officielle de remise des clés publiques et de certification s'est tenue à Montréal, au Canada, le 5 novembre 2025.

L'Angola figure ainsi parmi les 107 pays entièrement interconnectés par des systèmes de vérification conformes aux normes internationales les plus exigeantes. Le passeport électronique angolais peut donc être automatiquement vérifié et reconnu aux points de passage frontaliers de tous les pays membres du Répertoire des clés publiques de l'OACI.

Conformément à la loi 1/29 du 2 mars, modifiant la loi angolaise sur les passeports et le régime d'entrée et de sortie des citoyens nationaux, le processus de remplacement progressif du passeport traditionnel par le passeport électronique (ou biométrique) est en cours.

Dans ce contexte, le ministère de l'Intérieur met en oeuvre un vaste programme d'assistance aux usagers, visant à répondre aux préoccupations des citoyens ayant déjà déposé leur demande de passeport mais ne l'ayant pas encore reçu.

Le centre d'assistance, situé dans la baie de Luanda, à proximité du port, débutera le samedi 7 mars et sera opérationnel du lundi au dimanche, dès 8 h, pendant au moins 30 jours, afin de délivrer un grand nombre de passeports électroniques.