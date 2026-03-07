Angola: Des députés réaffirment leur engagement pour résoudre les problèmes de population

6 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JAR/DK/SB

Uíge — Les députés de la circonscription provinciale d'Uíge ont réaffirmé, jeudi, leur engagement à rester à l'écoute des principales préoccupations des communautés et à plaider auprès de l'Exécutif pour résoudre les problèmes qui affectent la population de la région.

Ces déclarations ont été faites par le coordinateur du groupe, Nazaré dos Anjos Mendes, lors de la réalisation de leur programme de travail dans la municipalité de Maquela do Zombo, située à plus de 280 kilomètres de la capitale provinciale.

Durant leur séjour dans cette circonscription, la délégation parlementaire a pu observer le fonctionnement de la station de traitement et de distribution d'eau de la mine de Tetelo, située à Mavoio, ainsi que celui de l'école primaire du village de Vululu.

Les députés ont également visité l'antenne de la Compagnie des eaux et de l'assainissement d'Uíge (EASU) et se sont informés de son fonctionnement pour l'approvisionnement en eau potable des populations de la région.

Ce vendredi, la délégation, composée de 4 députés de la circonscription provinciale, travaillera dans la municipalité de Damba.

