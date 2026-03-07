Angola: Le Brent dépasse les 90 dollars le baril

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, référence pour les exportations angolaises, a atteint 91 dollars le baril ce vendredi après-midi, pour la première fois depuis avril 2024.

Cette hausse est toujours alimentée par l'aggravation du conflit au Moyen-Orient, qui a entraîné la fermeture du détroit d'Ormuz - par lequel transite environ 20 % de la consommation mondiale de pétrole - et l'interruption des flux d'approvisionnement mondiaux.

À ce prix, le Brent dépasse de 30 dollars la valeur fixée dans le budget général de l'État angolais pour l'exercice économique en cours.

Les experts estiment que le prix de cette matière première pourrait atteindre 100 dollars si le conflit persiste.

Le prix du Brent sert à fixer le prix de vente du pétrole sur le marché international. Il sert également de référence pour l'industrie pétrolière et pour les décisions de l'OPEP.

Le budget de l'État angolais pour 2026 a été établi sur la base d'un prix moyen du pétrole de 61 dollars le baril et d'une production journalière estimée à 1 050 000 barils.