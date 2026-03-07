Angola: Cuito suspend les entrées et sorties de porcs pour contenir un agent bactérien

Cuito — Les autorités de la municipalité de Cuito, dans la province de Bié (sud d'Angola), ont suspendu les entrées et sorties de porcs, ainsi que la vente de viande porcine, pour les 40 prochains jours afin de contenir une possible épidémie bactérienne d'origine encore inconnue.

Le directeur municipal de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Amadeu Germano, a confirmé à la presse la présence de l'agent pathogène à l'abattoir de Kaluapanda, qui affecte les porcs.

Lors d'une opération de contrôle menée jeudi sur le site, les équipes techniques ont identifié des traces de la bactérie, ce qui a conduit à la mise en oeuvre de mesures préventives pour éviter sa propagation.

L'équipe a procédé à l'incinération sur place de la viande contaminée. La quantité n'a pas été divulguée.

Durant cette période de suspension, le responsable a appelé la population à signaler toute personne persistant à vendre clandestinement des animaux ou de la viande de porc.

Il convient de rappeler que la province voisine de Huambo est placée sous cordon sanitaire depuis fin janvier, pour une durée de 60 jours, en raison d'une épidémie de peste porcine africaine, qui a déjà causé la mort de plus de 200 animaux. BAN/PLB/LUZ