Angola: Le barrage de Ndue entre dans sa phase finale de construction

6 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/CS/LUZ/LUZ

Luanda — Le barrage de Ndue, situé dans la municipalité de Cuvelai, province de Cunene, est dans sa phase finale de construction, son achèvement étant prévu pour mai prochain, afin de fournir de l'eau potable à plus de 55 000 habitants.

Selon une note du ministère de l'Énergie et de l'Eau, transmise à l'ANGOP ce vendredi, ce projet s'inscrit dans le cadre du Programme de lutte contre les effets de la sécheresse dans le sud de l'Angola (PCESSA) et permettra également d'abreuver environ 60 000 têtes de bétail.

L'infrastructure mesure 32,80 mètres de haut et 1 500 mètres de long. Le barrage aura une capacité de stockage de 170 millions de mètres cubes d'eau.

Il comprend un aqueduc de 75 kilomètres de long, la construction de 15 réservoirs creusés et des réseaux de distribution pour la consommation humaine et le secteur productif.

L'infrastructure, située dans la commune de Mukolongondjo, est le fruit d'une initiative stratégique du pouvoir exécutif, sous l'égide du ministère de l'Énergie et de l'Eau, visant à atténuer les effets des sécheresses cycliques dans la région.

En matière d'emploi, le projet a créé environ quatre mille emplois, principalement pour les jeunes de la région, contribuant ainsi au transfert de compétences et à la revitalisation de l'économie provinciale.

Le barrage de Ndue fait partie d'un ensemble de projets prioritaires du gouvernement angolais destinés à renforcer la sécurité hydrique et la résilience des communautés face aux changements climatiques, tout en favorisant la cohésion territoriale et le développement durable dans le sud du pays.

