Angola: Le CGCF saisit plus de 28 000 litres de carburant à Lunda-Sul

Saurimo — Vingt-huit mille cent litres de carburant de contrebande ont été saisis jeudi matin dans la municipalité de Cassai-Sul (Lunda-Sul) par des spécialistes du Comité de gestion coordonnée des frontières (CGCF), en collaboration avec des agents du Service d'enquêtes criminelles (SIC).

Dans une déclaration à la presse ce vendredi, le porte-parole du CGCF à Lunda-Sul, Márcio Bartolomeu, a indiqué que la saisie du camion-citerne, qui transportait illégalement 15 280 litres de diesel et 12 820 litres d'essence, faisait suite à un renseignement anonyme.

Il a expliqué que les personnes interpellées tentaient de profiter de la zone de Cassai-Sul pour entrer dans la municipalité de Chiluage et ensuite vendre le carburant à la frontière avec la République démocratique du Congo.

Le porte-parole du CGCF a déclaré que les auteurs de ce délit ont déjà été appréhendés et seront déférés devant le Parquet pour la suite de la procédure judiciaire.

Il a exhorté la population à s'abstenir de la pratique illicite de la vente de carburant, car elle nuit à l'économie du pays et constitue un délit.

Il s'agit du premier cas de l'année enregistré dans la région par les experts du Comité de gestion coordonnée des frontières (CGCF) à Lunda-Sul.

Le Comité de gestion coordonnée des frontières (CGCF) est un organisme rattaché au Ministère des Finances et créé par le Décret présidentiel 234/20. Il est axé sur la sécurité nationale et la facilitation du commerce.

Il assure la coordination entre les autorités frontalières, lutte contre la contrebande et réduit les formalités administratives afin d'optimiser le commerce extérieur.