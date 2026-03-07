Angola: Filomena Teta souligne le rôle des femmes dans la promotion de la paix et de la justice

Luanda — Les femmes jouent un rôle fondamental dans la construction de la paix, la promotion de la justice et la préservation des valeurs morales de la société, a déclaré jeudi à Luanda l'évêque Filomena Teta de l'Église anglicane du Mozambique et d'Angola (IAMA).

Selon la responsable religieuse, les femmes ont une mission particulière dans la société : bâtisseuses de paix, gardiennes de la moralité et promotrices de la justice, des valeurs qu'elles ont la responsabilité de transmettre de génération en génération.

Filomena Teta s'exprimait lors d'une conférence de presse présentant le culte oecuménique organisé pour la Journée internationale des femmes (8 mars), un événement promu par le Conseil des Églises chrétiennes d'Angola (CICA), en partenariat avec le ministère de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme (MASFAMU).

Pour elle, « lorsqu'une femme s'élève, elle élève son foyer, elle élève la société et elle élève le monde », ce qui renforce son leadership grâce à des plateformes de coopération et de formation.

Filomena Teta a toutefois exprimé son inquiétude quant aux difficultés rencontrées par les femmes qui pratiquent le commerce informel, connues en Angola sous le nom de « zungueiras ».

Selon l'évêque, nombre d'entre elles quittent leur domicile aux aurores pour subvenir aux besoins de leur famille et sont parfois confrontées à des violences, qu'il convient de condamner compte tenu de leur rôle de mères, de femmes, de soeurs et de filles.

À cet égard, la responsable a appelé les autorités et les forces de l'ordre à faire preuve de plus de sensibilité à l'égard de ces femmes.

« Nous demandons davantage de patience et de bienveillance envers les mères qui luttent pour nourrir leurs enfants », a déclaré la responsable religieuse, exhortant les commerçantes à exercer leurs activités aux endroits désignés par les autorités.

Par ailleurs, elle a expliqué que l'Angola fait partie de la Commission des femmes évêques d'Afrique, connue sous le nom de « Six Africaines », qui réunit six responsables religieuses de différents pays africains dans le but de promouvoir la formation et l'autonomisation des femmes au sein des Églises.

Selon la responsable, le groupe développe des initiatives de mentorat et de renforcement des capacités, notamment des programmes de formation pour les femmes dirigeantes d'une université kenyane.