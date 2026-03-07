Angola: Le pays et les États-Unis discutent de leur coopération environnementale

Luanda — L'Angola et les États-Unis ont discuté, jeudi à Washington, de partenariats techniques et institutionnels en matière de gestion durable de la faune sauvage, de protection des écosystèmes et de développement d'infrastructures favorisant une coexistence harmonieuse avec la faune.

Selon un communiqué de presse consulté par l'ANGOP, ce sujet a été au coeur des discussions entre la ministre de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho, et le sénateur américain Martin Heinrich, en présence de l'ambassadeur d'Angola aux États-Unis, Agostinho Van-Dúnem.

Lors de cette rencontre, la ministre de l'Environnement a évoqué les efforts déployés par le gouvernement angolais en matière d'adaptation au changement climatique, notamment la mise en oeuvre du premier Plan national d'adaptation, ainsi que les mesures en cours pour atténuer les effets de la sécheresse et de la pénurie d'eau dans certaines régions du pays, en particulier dans le sud de l'Angola.

La réunion a également présenté les progrès accomplis en matière d'extension des aires protégées, avec l'augmentation du nombre de réserves environnementales et la création de nouvelles zones protégées, renforçant ainsi la préservation de la biodiversité et des espèces emblématiques du pays, telles que l'antilope noire géante et l'éléphant.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le document précise en outre que la réunion s'est déroulée dans une atmosphère cordiale et a réaffirmé l'intérêt commun à approfondir la coopération bilatérale dans les domaines de l'environnement, de la conservation de la nature et du développement durable.