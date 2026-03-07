Angola: Une explosion touche le pont d'un pétrolier de Sonangol en Irak

5 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/CS/LUZ

Luanda — La compagnie pétrolière nationale angolaise Sonangol a confirmé que son pétrolier « Sonangol Namibe » avait touché ce jeudi en Irak.

Le navire, opérant pour le compte de Stena Sonangol Suezmax Pool, était ancré dans la zone de Khor Al-Zubair, en attente d'opérations de chargement.

Selon un communiqué de la compagnie nationale des carburants d'Angola (Sonangol), l'ensemble de l'équipage est sain et sauf et aucun blessé n'est à déplorer.

Le communiqué précise également que le navire « demeure stable et sous contrôle opérationnel ».

Il assure que les procédures de sécurité prévues ont été immédiatement mises en oeuvre et que des évaluations techniques complémentaires sont en cours, en coordination avec les autorités maritimes locales et les organismes techniques compétents.

Le document indique que Sonangol Trading & Shipping, filiale de la compagnie pétrolière angolaise, continue de suivre la situation de près, en maintenant des mécanismes de surveillance et de coordination actifs et appropriés.

