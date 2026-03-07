Angola: Des Angolais en Israël rentrent sains et saufs à Luanda

Luanda — Huit citoyens angolais résidant à Tel Aviv, en Israël, dont des diplomates, ont quitté le Caire, en Égypte, jeudi, pour Luanda, après avoir fui la région suite aux représailles iraniennes aux attaques militaires menées par les États-Unis et Israël.

Le groupe est arrivé en Égypte jeudi, où il a bénéficié d'un soutien technique, administratif et d'immigration de l'ambassade d'Angola dans ce pays d'Afrique du Nord. L'entrée sur le territoire égyptien s'est faite par le poste frontière de Taba, dans le sud du Sinaï, près du golfe d'Aqaba.

Après avoir franchi la frontière, la délégation s'est rendue à Charm el-Cheikh, ville touristique située à l'extrémité sud de la péninsule du Sinaï, où elle a séjourné avant de poursuivre son voyage vers le Caire, accompagnée de diplomates angolais.

Depuis la capitale égyptienne, les huit citoyens ont rejoint Luanda sous la coordination de la mission diplomatique angolaise en Égypte. Leur arrivée est prévue vendredi vers 12h30, après une escale à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Situation de la communauté au Liban

Concernant la communauté angolaise au Liban, estimée à une quarantaine de familles - principalement des femmes mariées à des citoyens libanais -, l'ambassade d'Angola en Égypte continue de suivre la situation de près.

Selon la mission diplomatique, deux familles ont déjà pris contact avec elles et indiquent être en sécurité. Certaines se trouvent à Beyrouth, d'autres dans les environs de la capitale, voyageant conformément aux directives des autorités locales.

À ce jour, l'ambassade d'Angola en Égypte n'a reçu aucune information concernant d'éventuelles victimes angolaises dans la région.