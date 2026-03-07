Angola: Le pays consolide sa maturité numérique dans l'administration publique

Luanda — L'Angola a rejoint le groupe B de l'indice GovTech de la Banque mondiale, une progression qui témoigne de la consolidation de la maturité numérique de son administration publique et place le pays au-dessus de la moyenne mondiale en matière de gouvernance numérique.

Cette information a été communiquée ce jeudi par le directeur de l'Institut pour la modernisation de l'administration, Meick Afonso, lors de la sixième édition du Forum de l'Institut, qui s'est tenu à Luanda.

Le directeur a indiqué que l'Angola est passé du groupe C au groupe B dans l'évaluation menée par la Banque mondiale, qui mesure le niveau de maturité numérique des gouvernements.

Selon lui, cette évolution reflète les investissements réalisés par l'exécutif dans le domaine des technologies gouvernementales et l'impact de ces initiatives sur la modernisation des services publics.

« L'Angola participe à cette évaluation depuis 2020 et est parvenu à passer du groupe C au groupe B. Cela signifie que le pays a été évalué comme étant au-dessus de la moyenne mondiale et affichant un niveau de maturité numérique significatif », a-t-il expliqué.

Selon Meik Afonso, les investissements dans les technologies gouvernementales visent principalement à rendre les services publics plus accessibles et plus proches des citoyens et des entreprises.

Il souligne toutefois que le pays n'a pas encore atteint tous les résultats escomptés.

« Cela ne signifie pas que nous avons déjà atteint tous les objectifs. Au contraire, cela signifie que nous avons un défi plus important à relever : maintenir ce niveau de maturité et évoluer vers le plus haut niveau, où les technologies gouvernementales soutiennent directement la mise en oeuvre des politiques publiques », a-t-il déclaré.

Parmi les principaux défis évoqués figure l'intégration institutionnelle et multisectorielle de l'administration publique.

D'après le directeur, malgré l'existence d'une administration publique unique, le citoyen est encore souvent traité de manière sectorielle, contraint de fournir les mêmes informations à différentes institutions.

L'objectif, explique-t-il, est de garantir l'interopérabilité des systèmes de l'administration publique, afin d'éviter aux citoyens et aux entreprises de saisir plusieurs fois les mêmes données.

« Le dialogue entre les instances administratives doit se faire par le biais des systèmes, sans intervention du citoyen, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent, et d'éviter les désagréments », a-t-il insisté.

Il a précisé que, pour relever ce défi, l'Angola mise sur la mise en place d'une plateforme d'interopérabilité, qui permettra l'échange de données entre les différents systèmes de l'administration publique.

Pour mener à bien ce projet, le pays dispose d'un budget d'investissement estimé à environ 450 millions de dollars.

Sur ce montant, 300 millions de dollars sont financés par la Banque mondiale et 150 millions de dollars ont récemment été approuvés par le Président de la République pour le développement de l'infrastructure numérique publique.

Il a indiqué que cette infrastructure devrait prendre en charge des services essentiels tels que l'identité numérique, les paiements électroniques et l'échange sécurisé des données démographiques et biographiques des citoyens.

Un autre défi identifié concerne la certification de la sécurité numérique, notamment en ce qui concerne les signatures électroniques.

Selon Meik Afonso, pour qu'une signature numérique soit valide et sécurisée, le principe de la « tierce partie de confiance » est nécessaire, à l'instar du rôle joué par un notaire dans le monde physique.

Cette entité garantit la validation de la signature et conserve la trace de l'acte numérique, assurant ainsi la confiance et l'intégrité des documents électroniques.

Les projets de modernisation numérique de l'administration publique sont déjà en phase de mise en oeuvre et devraient s'achever en 2027.

Selon un responsable, compte tenu des étapes du processus de numérisation, l'Angola approche des 75 % du chemin nécessaire à la consolidation d'un gouvernement numérique.

Il souligne néanmoins que le pays progresse vers un gouvernement numérique, mais n'a pas encore atteint ce stade.

Une autre étape jugée fondamentale est la création d'une loi sur le gouvernement numérique, actuellement à l'étude, qui permettra de résoudre le problème de la disparité des instruments juridiques régissant les questions numériques dans différents secteurs.

Pour ce responsable, cette loi harmonisera le cadre juridique et garantira que tous les services numériques de l'administration publique soient développés selon les mêmes principes.

Il a affirmé que la formation des fonctionnaires et des citoyens est également un pilier essentiel de la stratégie numérique.

Dans ce contexte, un programme en partenariat avec Microsoft a récemment été approuvé.

Il prévoit l'organisation de postes de travail au sein de l'administration publique et la formation de plus de 80 000 employés aux outils collaboratifs et à l'utilisation du numérique.