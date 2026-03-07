Angola: Le prix du pétrole brut Brent s'établit à 83,68 $US

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, référence pour les exportations angolaises, a débuté la séance de ce vendredi à 83,68 $US, après avoir clôturé la séance précédente à 85,41 $US.

Selon le site spécialisé « investing.com », les prix ont baissé en début de séance, après cinq séances consécutives de hausse, mais restent en bonne voie pour une forte progression hebdomadaire, compte tenu de l'escalade du conflit au Moyen-Orient.

Jeudi, le prix de l'« or noir » a fluctué entre 81,50 $US et 86,28 $US.

Le prix du pétrole brut Brent sert à fixer le prix de vente de cette matière première sur le marché international. Il fait également référence pour les décisions de l'industrie pétrolière et de l'OPEP.

Le budget général de l'État angolais pour l'exercice 2026 a été établi sur la base d'un prix moyen du baril de pétrole de 61 dollars et d'une production journalière estimée à 1 050 000 barils.