Sénégal: La sénégalaise Awa Fall Diop lauréate du Prix Anne Klein

La militante féministe panafricaine sénégalaise, Awa Fall Diop, a reçu à Berlin, le Prix Anne Klein 2026. Elle se dit surprise de cette distinction.

Le Prix Anne Klein est une distinction qui récompense les femmes engagées pour la démocratie de genre, les droits humains et l'autodétermination sexuelle.

La cérémonie, organisée ce 6 mars dans la capitale allemande, marque également le 10e anniversaire de ce prix prestigieux, devenu au fil des années un symbole de reconnaissance pour les militantes féministes à travers le monde.

Après avoir reçu cette distinction, Awa Fall Diop a déclaré, avec beaucoup d'humilité, avoir été surprise de voir sa modeste personne choisie pour recevoir ce prix.

Interview

Awa Fall Diop : J'ai d'abord été très surprise en me posant la question. Mais pourquoi ? Pourquoi moi ? Mais en fait, j'ai réalisé que ce prix, au-delà de ma personne, célèbre des engagements, les engagements de toutes les défenseures des droits de la justice sociale à travers le monde.

Ce prix reconnaît que les femmes africaines ont apporté quelque chose dans les conquêtes pour les droits des femmes et que les femmes sénégalaises également, de façon spécifique, n'est-ce pas, ont eu à jouer un rôle extrêmement important pour l'avancée des droits, pour le déroulement de l'agenda des femmes, pour moins d'oppression, plus de justice sociale.

Et cela a été une grande joie pour moi, une grande joie, une grande satisfaction, à la fois personnelle et collective, si je peux me présenter en tant que collectif, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti, vraiment, comme une célébration.

C'est une fondation allemande, donc la Heinrich Böll Stiftung, qui décerne le prix Anne Klein et le jury apprécie et valorise votre travail pour la parité hommes-femmes pendant des décennies en Afrique de l'Ouest. Pourquoi est-ce que vous vous engagez pour cette parité et surtout aussi pour les femmes ?

Pourquoi je m'engage pour les femmes ? C'est la première fois qu'on me pose cette question et je ne me la suis jamais posée, parce que pour moi, m'engager pour les droits des femmes, c'est comme si on me posait la question : pourquoi tu respires ?

Je le fais pour vivre. Je le fais parce que cela consolide ma vision, mon idéal d'un monde sans oppression d'aucune sorte, d'aucune façon. Que chaque personne puisse vivre la totalité de son humanité, qu'on soit homme ou femme.

Je suis née avec cet engagement. Tant qu'il y a oppression, il y a résistance, tant qu'il y a une seule femme opprimée à travers le monde, cela donnera du sens à l'engagement. Cela donnera du sens à mon engagement.