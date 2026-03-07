Congo-Kinshasa: Qui est James Swan, le nouveau patron de la MONUSCO ?

L'Américain James Swan, prend la tête de la Monusco et remplace la Guinéenne Bintou Keita. Il est un grand connaisseur de la RDC où il a déjà été ambassadeur.

Le nouveau patron de la Monusco occupait, depuis mars 2025, le poste de représentant spécial du Secrétaire général de l'Onu pour la Somalie. Il dirigeait également la mission d'assistance transitoire des Nations unies en Somalie, l'UNTMIS.

James Swan est un habitué de la République démocratique du Congo. Avant de rejoindre l'Onu, il a occupé plusieurs postes diplomatiques dans ce pays, notamment celui d'ambassadeur à Kinshasa, de 2013 à 2016.

Auparavant et toujours à l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, il a été chef de mission adjoint, de 2001 à 2004, et responsable de bureau de 1996 à 1998.

Un ancien ministre congolais affirme ainsi bien connaître James Swan et il se dit heureux de le voir revenir en RDC.

Qu'il joue pleinement son rôle !

Le professeur Robert Kabemba, enseignant à l'université pédagogique de Kananga, souhaite, pour sa part, que le nouveau chef de la Monusco puisse peser en faveur du retour de la paix dans l'est du pays.

"Nous ne pouvons que lui souhaiter bonne chance, afin de bien accomplir sa mission. Mais ce que vous devez savoir est qu'il n'est pas le premier à être nommé à ce poste. Ce que nous voulons, en tant que Congolais, c'est qu'il joue pleinement son rôle pour le rétablissement de la paix en RDC."

James Swan va en effet diriger la mission onusienne dans un pays dont une partie est occupée, depuis plus d'une année, par les rebelles de l'AFC-M23, soutenus par le Rwanda.

Le chercheur Trésor Kibangula, de l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence, Ebuteli, estime que la multiplication des acteurs fait que la Monusco ne peut pas résoudre, à elle seule, la crise actuelle.

"Certes, Swan connaît bien la République démocratique du Congo et les dynamiques régionales. Ce qui peut faciliter le dialogue. Mais la crise actuelle est d'abord une crise politique et sécuritaire impliquant la RDC, le Rwanda et plusieurs médiations concurrentes."

James Swan arrive à la tête de la mission onusienne en RDC au moment où les affrontements se poursuivent dans l'est du pays. La situation humanitaire s'y aggrave chaque jour et les habitants attendent beaucoup de lui.