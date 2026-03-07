Angola: Un culte oecuménique réunit environ huit mille fidèles

Luanda — Environ huit mille fidèles participeront au culte oecuménique du Conseil des Églises chrétiennes d'Angola (CICA), qui se tiendra le 8 mars à Luanda, afin de réfléchir au rôle et à la valeur des femmes dans la société angolaise.

Ce culte oecuménique, une initiative soutenue par le ministère de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme (MASFAMU), s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars.

Lors d'une conférence de presse tenue jeudi à Luanda, le secrétaire du CICA, Vladimir Agostinho, a souligné que cet événement rendra hommage aux femmes qui ont oeuvré pour s'épanouir dans tous les domaines de la société.

Présente à l'événement, la responsable de l'Église théosophique spirite, Suzeth João, a déclaré que la rencontre vise à rassembler diverses organisations religieuses et coalitions oecuméniques actives dans le pays, citant notamment l'Alliance des Églises d'Angola, le Forum chrétien et les Églises indépendantes.

Pour Suzeth João, cette célébration sera un moment de gratitude envers Dieu pour la vie des femmes et pour les réalisations accomplies à travers l'histoire.

« Aujourd'hui, les femmes ont des responsabilités et occupent des postes importants dans la société. C'est un moment pour louer Dieu pour ces accomplissements et pour nous souvenir des femmes qui ont lutté pour la libération et l'émancipation des femmes », a-t-elle déclaré.

De son côté, la secrétaire générale de l'Église évangélique réformée d'Angola (IERA), Deolinda Dorca, a expliqué que cet événement sera également un moment de réflexion sur le rôle des femmes dans l'Église, la famille et la société.

« Nous voulons nous souvenir des femmes qui ont contribué au développement du pays, souvent méconnues, et leur rendre hommage, et réfléchir au rôle des femmes dans la société », a-t-elle souligné.

Au cours de cette rencontre, des prières seront offertes pour la paix en Angola, sur le continent africain et dans le monde, ainsi que pour l'inclusion sociale, en particulier des femmes handicapées.

Les organisations religieuses ont également réaffirmé le rôle de l'Église dans la promotion de la paix, de l'éducation morale et de la coexistence harmonieuse entre les citoyens, en particulier les jeunes.