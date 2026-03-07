Angola: La police nationale arrête des fugitifs soupçonnés d'homicide à Ebo

Sumbe — Trois citoyens angolais, qui étaient en fuite pour homicide présumé, ont été arrêtés par la police nationale dans la municipalité d'Ebo, province de Cuanza-Sul, a appris l'ANGOP ce jeudi.

Selon le chef du département de la communication institutionnelle et de la presse de la police nationale du Cuanza-Sul, le sous-inspecteur Tomás Filipe António, les détenus, âgés de 24, 28 et 34 ans, sont accusés d'avoir tué un homme de 33 ans et ont été arrêtés six jours plus tard.

Le sous-inspecteur a indiqué que le crime avait été motivé par des désaccords après avoir consommé de l'alcool.

Il a déclaré que le crime s'était produit dans le quartier de Capunda, où les suspects, armés de machettes, d'un couteau, d'un bâton et d'une barre de fer, après une dispute, ont porté des coups à la victime dans le bas du dos, au visage et à la tête, qui a fini par mourir sur la voie publique.