Angola: Des citoyens chinois arrêtés pour tentative d'exportation illégale de bois

Icolo e Bengo — La police fiscale douanière a saisi mercredi à Icolo et Bengo (Angola) 16 conteneurs contenant du bois Mussivi, sous la garde de citoyens chinois, qui avaient l'intention de l'exporter illégalement vers le Vietnam, a-t-on appris aujourd'hui.

Selon Márcia Tomás, chef du département des enquêtes sur les infractions douanières et fiscales, le bois provenait des provinces de Moxico, Moxico Leste, Cuando et Cubango, et était destiné au Vietnam.

L'exportation de cette essence de bois Mussivi est interdite par la loi. Par conséquent, les citoyens chinois qui exploitaient, transformaient et préparaient l'exportation de ce produit ont été arrêtés lors d'une opération de la police douanière et fiscale.

La police explique qu'après avoir été préparé, le bois a été transporté illégalement à Luanda, dans la municipalité de Belas, et entreposé dans un lieu non conforme, selon les experts du département des enquêtes sur les infractions douanières et fiscales.

Les accusés ont présenté de faux documents lors de l'opération qui a conduit à leur arrestation. AJQ/LUZ