Angola: Des chefs religieux espèrent un message de cohésion entre chrétiens lors de la visite papale

Saurimo — Le leader de l'Église évangélique congrégationaliste d'Angola (IECA), Noé Kussivilia, a déclaré jeudi à Saurimo, dans la province de Luanda-Sul, qu'il espérait que la visite du pape Léon XIV en Angola, du 18 au 21 avril, apporterait un message de cohésion entre chrétiens, d'espoir et d'unité nationale.

Dans une déclaration à l'ANGOP concernant ses attentes vis-à-vis de la visite du pape Léon XIV à Luanda et à Saurimo, le chef religieux a affirmé que, même s'il n'est pas catholique, la présence du Saint-Père à Saurimo constituait un événement marquant, car elle valorise l'essence du bien et la diffusion de l'Évangile.

Il a ajouté qu'il s'attendait à entendre dans les homélies du chef religieux un message de fraternité, de paix et de dialogue, ainsi qu'une exhortation à cultiver les bonnes pratiques.

« L'Angola a célébré le 50e anniversaire de son indépendance nationale, un événement fêté avec joie à l'échelle nationale et internationale. La présence du Pape confirme que le pays est en voie de développement socio-économique, culturel et politique », a-t-il souligné.

De son côté, le révérend Manuel Chilima, de l'Église pentecôtiste des Assemblées de Dieu, a déclaré que les relations entre les deux congrégations sont bonnes et que la visite du plus haut responsable catholique du pays est bénéfique pour évaluer le niveau de développement des infrastructures religieuses, la ferveur religieuse et le travail de moralisation accompli.

Il a insisté sur le fait qu'il espère sincèrement que le message du souverain pontife aux fidèles et à la population de Lunda-Sul, en général, sera source de réflexion, d'amour du prochain, d'humilité et de réconciliation familiale, car cette région est le berceau de la fraternité.

À Saurimo, le pape Léon XIV visitera la maison de retraite de la municipalité de Muangueji et célébrera une messe eucharistique dans le quartier de Candembe, sur un espace de trois hectares aménagé par le Gouvernorat de Lunda-Sul.

Des travaux de pavage des artères principales empruntées par la caravane papale, des travaux de peinture des bâtiments, de décoration et divers aménagements sont en cours afin d'offrir un accueil plus digne aux visiteurs.

Il s'agit de la troisième visite papale dans le pays, après celles de Jean-Paul II en 1992 et de Benoît XVI en 2009, marquant ainsi une absence de dix-sept ans d'un souverain pontife en Angola.

Cette visite revêt une double dimension : pastorale, comme un moment de renforcement de la foi et de proximité avec les communautés, et d'État, dans le cadre des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et l'Angola.