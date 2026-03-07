Angola: FIDA renforce la pêche artisanale et l'aquaculture dans cinq provinces du pays

Malanje — Quatre-vingt-dix millions de dollars, c'est le montant financé par le Fonds International de Développement Agricole (FIDA), en partenariat avec l'Union européenne, pour renforcer le secteur de la pêche artisanale et de l'aquaculture dans cinq provinces du en Angola, à travers le projet AFAP II, présenté à Malanje lors d'un workshop qui a marqué le lancement officiel de sa mise en oeuvre.

L'initiative, présentée mercredi 4 mars, vise à augmenter le revenu de 31 mille familles bénéficiaires dans les provinces d'Uíge, Cuanza Norte, Bengo, Bié et Malanje, et à renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle par la promotion de la pêche artisanale et de l'aquaculture durable et résiliente face au changement climatique.

Lors de la présentation du projet, le coordinateur d'AFAP II, Luís Reis, a précisé que le programme, qui va couvrir 40 % de femmes, se concentre sur le développement des produits de la pêche dans le but d'améliorer la nutrition des familles vulnérables, de renforcer le secteur et de garantir un meilleur accès aux marchés.

Le coordinateur a dit que le projet comprenait trois volets : le premier vise à soutenir 10 mille familles vulnérables, le deuxième 20 mille ménages, entre petits pêcheurs artisanaux, agriculteurs et initiatives économiques locales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le dernier volet est destiné à mille acteurs locaux sous forme de micros, petites et moyennes entreprises (PME).

Le projet prévoit la création de conseils monétaires pour les pêcheurs, la construction de six mille bassins d'eau, dont 1 200 par province et 85 kiosques intelligents pour la vente et la transformation du poisson, selon Luis Reis.

Pour le responsable, le programme AFAP II va couvrir à Malanje 10 mille familles dans quatre municipalités et soutiendra 9 300 jeunes impliqués dans le secteur agricole mais n'étant pas intégrés à la chaîne de valeur et qui se trouvent en dehors de la chaîne de valeur.

À cette occasion, le vice-gouverneur pour le secteur politique, économique et social, Franco Mufinda, a réaffirmé l'engagement du gouvernorat provincial dans le suivi et la supervision de cette initiative, faisant savoir que Malanje dispose des ressources en eau abondantes, d'une jeunesse compétente et de conditions climatiques favorables.

Il a souligné que le projet AFAP II s'apprête à augmenter le nombre de familles bénéficiaires, les niveaux de production de tilapia, la structuration de la chaîne de valeur du poisson, la transformation du centre de Camibafo en un véritable pôle de production d'alevins et une assistance technique permanente.