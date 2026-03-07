Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 07 mars 2026

revue de presse

La sénégalaise Awa Fall Diop lauréate du Prix Anne Klein

Le Prix Anne Klein est une distinction qui récompense les femmes engagées pour la démocratie de genre, les droits humains et l’autodétermination sexuelle.

La cérémonie, organisée ce 6 mars dans la capitale allemande, marque également le 10ᵉ anniversaire de ce prix prestigieux, devenu au fil des années un symbole de reconnaissance pour les militantes féministes à travers le monde.

Après avoir reçu cette distinction, Awa Fall Diop a déclaré, avec beaucoup d’humilité, avoir été surprise de voir sa modeste personne choisie pour recevoir ce prix. [Source Deutsche Wellw]

Tigré : Abiy Ahmed affirme que l’Éthiopie « ne veut pas la guerre »

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a assuré que son pays ne souhaitait pas replonger dans la guerre, alors que les tensions s’exacerbent autour de la région septentrionale du Tigré, où les déploiements militaires nourrissent les craintes d’une reprise des hostilités.

« De notre côté, nous pensons que les problèmes ne peuvent être résolus que par le dialogue. Nous ne voulons pas la guerre », a déclaré le chef du gouvernement dans un entretien diffusé jeudi soir par l’agence de presse éthiopienne ENA. [Source Africanews]

Burkina : La défense Laure Zongo/Hien dénonce un « dossier vide »

Les avocats de l’ancienne ministre Laure Zongo/Hien ont plaidé vendredi à Ouagadougou l’absence de preuves matérielles dans le procès lié à l’affaire Yé Yaké Camille, demandant au tribunal de relaxer leur cliente poursuivie pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux.

Le procès de Yé Yaké Camille et de ses co-prévenus s’est poursuivi avec les plaidoiries des avocats de l’ancienne ministre Laure Zongo/Hien, mise en cause dans ce dossier connexe pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. [Source Apanews]

Mamadi Doumbouya de retour en Guinée après trois semaines d’absence et des spéculations sur sa santé

Le président guinéen Mamadi Doumbouya est rentré ce vendredi 6 mars à Conakry après trois semaines d’absence consécutives à sa participation au sommet de l’Union africaine à Addis‑Abeba.

Accueilli en grande pompe à l’Aéroport international Ahmed Sékou Touré, le chef de l’État, au pouvoir depuis le coup d’État de 2021, avait suscité de nombreuses spéculations sur son état de santé, que ses proches assurent pourtant être bon après un repos et un contrôle médical de routine. [Source Africa Radio]

Assassinat de Saïf al-Islam Kadhafi en Libye : Trois suspects identifiés

Du nouveau dans l’assassinat de Saïf al‑Islam Kadhafi, il y a environ un mois. Selon le communiqué diffusé par le parquet sur les réseaux sociaux, les enquêteurs ont pu retracer plusieurs éléments clés du crime.

Notamment les lieux de rencontre des suspects, leurs déplacements avant l’attaque et le moment précis où ils seraient passés à l’action. Les autorités judiciaires affirment également avoir déterminé l’identité des personnes impliquées et ordonné leur arrestation. [Source Afrik.com]

MAX, l’alternative russe à WhatsApp et Telegram, ouvre son service à quatre pays africains

La messagerie russe MAX, concurrente des géants occidentaux comme WhatsApp et Telegram, élargit son horizon africain. Désormais, les utilisateurs de quatre nouveaux pays du continent peuvent s’inscrire sur cette plateforme multimodale. Il s’agit de la Gambie, de la Tanzanie, de la République du Congo et de la République démocratique du Congo (RDC), qui rejoignent ainsi une liste de 40 autres nations à travers le monde où le service est disponible.

Développée par des intérêts russes, MAX se présente comme un écosystème numérique complet. Au-delà de la simple messagerie instantanée, l’application propose des appels audio et vidéo, le partage de fichiers, mais également un service de transferts d’argent, un argument de poids dans des économies où la téléphonie mobile est un vecteur essentiel d’inclusion financière. L’inscription, volontairement simplifiée, se fait par téléchargement de l’application et validation d’un numéro de téléphone par SMS. [Source Africapresse]

Madagascar a reçu 30 000 doses de vaccin pour lutter contre le Mpox

À Madagascar, le combat contre le Mpox entre dans une phase opérationnelle. Alors que l’épidémie a franchi cette semaine le cap symbolique des mille cas, et qu’un premier décès a été officiellement déploré à Toamasina, le pays a reçu ses premières doses de vaccins.

Mais entre la virulence de la souche Clade Ib et les défis logistiques posés par les récents cyclones, la partie est loin d'être gagnée. [Source RFI]

Six institutions financières togolaises intègrent la PI-SPI

La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) vient d'autoriser 4 institutions financières implantées au Togo à utiliser la Plateforme interopérable du système de paiement instantané (PI-SPI).

BIA, Cofina, Bank of Africa (BOA) et Coris Bank rejoignent ainsi Ecobank et Orabank, déjà membres depuis la phase pilote du projet.

Lancée il y a un an par la BCEAO, la PI-SPI permet d'effectuer des transactions financières instantanées entre différents établissements bancaires, à toute heure et sans interruption. L'objectif est de rendre les paiements plus rapides, plus sûrs et plus accessibles, tout en réduisant significativement les coûts des opérations pour les clients, privés et professionnels. [Source Togonews]

Gabon : Havas Africa lance « La Boss du Jour » pour promouvoir le leadership féminin en entreprise

À l’occasion du mois dédié aux droits des femmes et dans la perspective de la Journée internationale des droits des femmes célébrée chaque 8 mars, Havas Africa Gabon a lancé un nouveau concept baptisé « La Boss du Jour ». Cette initiative vise à mettre en lumière le leadership féminin au sein des entreprises gabonaises et à encourager l’émergence de nouvelles figures inspirantes dans le monde professionnel.

Dans un contexte où la promotion de l’égalité professionnelle et de la diversité devient un enjeu central pour les organisations, Havas Africa Gabon a choisi de marquer le mois de la Femme par une initiative originale. Baptisé « La Boss du Jour », ce concept entend transformer la célébration symbolique du 8 mars en une expérience concrète d’empowerment au sein des entreprises. [Source GabonMediaTime]

Mali : A Nioro du Sahel, une manifestation contre l’insécurité interdite

Une manifestation devait se tenir à Nioro ce vendredi 6 mars. Elle a finalement été interdite. L’appel avait été lancé la veille par Baydi Diakité, président de la jeunesse communale de Nioro.

« Nous vous invitons à une mobilisation citoyenne essentielle demain [6 mars 2025] à partir de 10 heures, dans le but de dénoncer la grave situation d’insécurité qui frappe notre ville, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Ensemamble, faisons entendre notre voix face aux injustices que nous subissons. »

Selon nos informations, la marche a finalement été annulée et Baydi Diakité, principal organisateur du rassemblement, a été interpellé. « Après quelques heures de détention, il a été libéré, après avoir renoncé à la manifestation », a confié à Jeune Afrique une source locale. [Source Jeune Afrique]