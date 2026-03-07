Bénin: Attaques terroristes au pays

6 Mars 2026
African Union (Addis Ababa)

Le Président de la Commission de l'Union africaine, S.E. Mahmoud Ali Youssouf, condamne avec la plus grande fermeté l'attaque terroriste perpétrée le 4 mars contre un poste militaire dans le nord du Bénin, près du village de Kofouno, à proximité de Karimama et de la frontière avec le Niger.

Le Président de la Commission exprime sa profonde compassion et adresse ses sincères condoléances aux familles des soldats tombés, ainsi qu'au peuple et aux autorités de la République du Bénin. Il souhaite également un prompt rétablissement aux blessés et réaffirme la pleine solidarité de la Commission avec le Bénin dans cette épreuve.

Face à la persistance de la menace terroriste dans la région, le Président de la Commission appelle à une mobilisation collective renforcée et salue les récentes consultations au sein de la CEDEAO visant à accélérer l'opérationnalisation de la brigade régionale de la Force en attente pour lutter efficacement contre le terrorisme. Il réaffirme également l'engagement de la Commission à accompagner les pays d'Afrique de l'Ouest dans leurs efforts visant à prévenir et combattre le terrorisme et l'extrémisme violent.

