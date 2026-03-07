Congo-Brazzaville: Souvenir - Les AET rendent hommage aux enfants de troupe prématurément décédés en plein apprentissage

Dans le cadre de la célébration des quatre-vingts ans d'existence de l'Ecole militaire préparatoire général Leclerc (EMPGL), une cérémonie a été organisée le 6 mars sur la place d'armes de l'établissement.

Le rituel du recueillement devant le mur d'hommage et du dépôt des gerbes de fleurs a été respecté tour à tour par les officiels présents à la cérémonie.

De la lettre du souvenir lue par son initiateur, le lieutenant Aristide Johson, l'on retiendra que chaque génération qui franchira le portail de cette école saura qu'avant elle, d'autres ont porté l'uniforme avec la même ardeur divine, la même discipline sans compromis, la même espérance sublime.

« A vous qui vous tenez aujourd'hui en rang, jeunes élèves de cette maison, comprenez la gravité et la sacralité de cet instant immémorial, le poids d'un silence qui plonge dans l'intemporalité. En ce quatre-vingtième anniversaire, alors que nous célébrons la pérennité absolue de notre institution à travers les décennies lumineuses, nous affirmons avec solennité monumentale que sa grandeur ne réside pas seulement dans ses succès passés, mais dans sa capacité à se souvenir avec acuité infinie », a-t-il rappelé.

Il a souligné que qu'à cela ne tienne, se souvenir, c'est refuser l'indifférence, c'est opposer la fidélité inébranlable au néant de l'oubli, c'est prolonger la présence éclatante de ceux que la mort a réduits au silence, mais dont l'âme éthérée continue de briller dans l'histoire immortelle. Que ces flammes, tremblotantes, mais persistantes, soient l'allégorie vivante de l'engagement mémoriel.

Il sied de noter qu'au-delà de la cérémonie d'hommage et du dépôt des gerbes de fleurs, un culte oecuménique a été organisé à la paroisse Notre Dame de l'assomption en mettant un accent sur le thème du jour intitulé « Honorer le passé et tracer l'avenir » qui doivent être au centre même de leur action.

Le culte a connu la participation du commandant de l'EMPGL, le colonel-major Camille Serge Oya, ainsi que de quelques responsables du bureau exécutif des AET et une pléthore des enfants de troupe. Il a été officié par l'aumônier de l'Eglise évangélique du Congo, le pasteur Levy Nianga.

S'inspirant du thème « Honorer le passé et tracé l'avenir », le pasteur Levy Nianga a expliqué aux participants venus nombreux à ce culte les deux points concluant le premier chapitre de son intervention, à savoir l'explication des mots, des expressions clés du thème qui s'applique au défi entre le passé et l'avenir, qui se traduit par une compréhension qui marche comme une partie importante de notre histoire, celle-là que nos enfants ont apprise et grandi avec.

Le passé est souvent présenté comme une chose qui s'adresse à l'expérience et à la connaissance. Et c'est cela que les narrateurs peuvent refléter au passé, pour comprendre le présent et préparer l'avenir. Le passé peut aussi être vu comme un étage culturel, familial ou spirituel qui entoure des générations en générations.

C'est par là qu'il a signifié aux participants que le passé peut être idéalisé et considéré comme un âge d'or. « La vie nous dit de nous souhaiter, de nous souvenir de quelque chose des autres lieux et de le raconter à nos enfants. C'est tout ce que nous voulons que tous les enfants reconnaissent les accomplissements et les efforts des générations précédentes du passé... ».

En rappel, pour le lancement des festivités jubilaires de cet anniversaire, l'école avait organisé, les 4, 5 et 6 mars, plusieurs activités, notamment une journée pédagogique avec l'organisation d'un concours de dictée le 4, des compétitions sportives de volleyball et basketball le 5, et une cérémonie de vernissage...