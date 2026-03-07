Congo-Kinshasa: Présidentielle de mars - Le candidat Denis Sassou N'Guesso s'entretient avec des jeunes à Kinkala

En marge de son meeting le 3 mars à Kinkala, chef-lieu du département du Pool, Denis Sassou N'Guesso a pris le temps de s'entretenir avec des jeunes issus d'horizons divers et possédant des profils variés. Une occasion de les découvrir et d'avoir un échange sur le projet de société "L'accélération de la marche vers le développement".

Les jeunes se sont exprimés sur leurs attentes et multiples préoccupations quant à leur avenir. En homme d'écoute et soucieux d'assurer la transmission transgénérationnelle appropriée, le candidat-président les a conviés à se référer au projet de société de sa campagne présidentielle. Ainsi, chacun dans son domaine pourra amender, contribuer et se reconnaître par la suite, au moment de la réalisation du projet par le gouvernement durant le mandat 2026-2031.

En attendant, il a puisé dans ses souvenirs pour livrer aux jeunes un pan de sa jeunesse dans ses débuts politiques.

Morceaux choisis

"Comme vous, nous avons aussi été jeunes, et notre génération avait très tôt pris conscience de l'avenir de notre pays. J'avais 17 ans lorsque je me suis engagé dans l'action politique. Nous avions créé ici l'Asco, une association scolaire au Congo à vocation politique. Nous étions en relation avec nos aînés qui, eux-aussi, avaient créé en France l'Association des étudiants : ils avaient également pris conscience de la situation. Cela se passait encore sous la colonisation, en liaison avec la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France.

Aujourd'hui, je suis en train de voir que votre génération prend conscience de l'avenir de son pays. Cela me rassure et me fait penser que, grâce à la relève, notre pays a de beaux jours devant lui. Vous me voyez heureux et fier de constater que vous êtes dans cet état d'esprit. Vous n'êtes plus seulement une jeunesse qui se contente de danser ou de chanter, sans penser à l'avenir, et surtout à l'avenir du pays !

Sachez que c'est un moment très important pour moi. À nos âges, on peut alors se dire que si nous disparaissons, le pays ne sera pas perdu. Ce moment fort est, pour moi, vraiment important et prometteur. J'en profite pour vous féliciter et vous encourager à garder cet élan".