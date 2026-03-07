Maroc: La date des élections des membres de la Chambre des représentants fixée au mercredi 23 septembre 2026

6 Mars 2026
Libération (Casablanca)

La date de la tenue des élections des membres de la Chambre des représentants a été fixée au mercredi 23 septembre 2026, a indiqué jeudi à Rabat le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Le Conseil de gouvernement a approuvé le projet de décret N° 2.26.190 fixant la date des élections des membres de la Chambre des représentants, a relevé M. Baitas lors d'un point de presse tenu à l'issue de la réunion hebdomadaire du Conseil.

Présenté par le ministre de l'Intérieur, ce projet de décret vise à fixer la date des élections des membres de la Chambre des représentants, ainsi que les dates relatives à la période de dépôt des candidatures via la plateforme électronique prévue à cet effet et auprès de l'autorité gouvernementale chargée de recevoir ces candidatures, a-t-il expliqué.

Le texte fixe également la période de la campagne électorale, conformément aux dispositions de la Loi organique modifiant et complétant la loi organique N° 27.11 relative à la Chambre des représentants, promulguée par le Dahir n°1.11.165 du 16 kaada 1432 (14 octobre 2011), tel que modifié et complété, et notamment ses articles 21, 23, 28 et 31.

Ainsi, la date de l'élection des membres de la Chambre des représentants a été fixée au mercredi 23 septembre 2026, alors que la campagne électorale débutera à 13 heures le jeudi 10 septembre 2026 et se terminera à minuit le mardi 22 septembre 2026, a-t-il dit.

