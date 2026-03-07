Ethiopie: Septièmes élections générales - Vers une démocratie plus consolidée

Addis-Abeba — Alors que l'Éthiopie s'apprête à organiser ses septièmes élections générales, le pays aborde une étape déterminante de son évolution politique, illustrant les progrès continus de son processus démocratique.

Ce rendez-vous électoral dépasse le simple cadre d'une obligation constitutionnelle.

Il constitue une phase importante dans les efforts visant à renforcer la gouvernance démocratique et à consolider la confiance des citoyens envers les institutions politiques.

Au fil des dernières décennies, l'Éthiopie a progressivement posé les bases d'un système de gouvernance représentatif en favorisant une participation politique plus large et en structurant davantage le processus électoral pour les acteurs politiques comme pour les citoyens.

Ces transformations s'inscrivent dans une dynamique plus globale visant à approfondir les pratiques démocratiques tout en renforçant les institutions chargées d'organiser les élections et de protéger les droits civiques.

Ces dernières années, le pays a engagé d'importantes réformes institutionnelles destinées à consolider les piliers de la démocratie. Parmi les changements majeurs figurent ceux opérés au sein de la Commission électorale nationale d'Éthiopie et de la Commission éthiopienne des droits de l'homme, deux organes clés pour préserver l'intégrité du processus électoral et garantir les droits fondamentaux.

L'ouverture accrue de l'espace civique a également constitué un tournant important. Le pays a notamment permis un rôle plus actif des organisations de la société civile, marquant une évolution significative après plusieurs décennies de restrictions.

Ces réformes sont généralement perçues comme des étapes essentielles vers un système démocratique plus transparent, responsable et crédible.

Les septièmes élections générales, prévues pour le 1er juin 2026, interviennent dans un contexte où les attentes des citoyens à l'égard de processus démocratiques fiables et crédibles sont particulièrement élevées.

Grâce à une autonomie renforcée et à des capacités opérationnelles élargies, ce scrutin devrait constituer un test important pour la solidité des institutions démocratiques du pays.

Les responsables politiques, les analystes et les autorités électorales soulignent que ces élections revêtent une importance particulière puisqu'elles se déroulent dans un environnement institutionnel plus solide que lors des cycles précédents.

Le gouvernement a d'ailleurs réaffirmé à plusieurs reprises sa volonté de garantir un processus électoral libre, équitable et transparent.

Dans ce contexte, les partis politiques intensifient leurs activités de campagne et présentent leurs programmes aux électeurs. Une étape clé du processus électoral commence le 6 mars 2026, avec l'ouverture des inscriptions sur les listes électorales dans l'ensemble des bureaux de vote du pays.

Des observations réalisées par l'Agence de presse éthiopienne dans les quartiers d'Addis Ketema et de Gullele indiquent que le matériel nécessaire à l'enregistrement des électeurs a déjà été distribué dans les circonscriptions et centres de vote.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a régulièrement souligné l'importance d'élections crédibles pour consolider la gouvernance démocratique et assurer la stabilité politique.

Dans une déclaration adressée à la nation, il a rappelé que le développement démocratique de l'Éthiopie repose sur la patience, des institutions solides et l'engagement civique des citoyens.

« Le chemin vers la démocratie exige de la patience, des institutions fortes et l'engagement collectif des citoyens à préserver l'intégrité du processus électoral », a-t-il affirmé.

Lors d'une intervention parlementaire consacrée aux réformes politiques, il a également rappelé que « des élections libres, équitables et crédibles constituent la base d'un système démocratique stable et prospère ».

Évolution du processus électoral

Depuis l'adoption de la Constitution fédérale en 1995, l'expérience électorale de l'Éthiopie reflète l'évolution progressive de son système de gouvernance.

Les premières élections nationales ont introduit un système parlementaire multipartite dans lequel les membres de la Chambre des représentants du peuple sont élus pour un mandat de cinq ans.

Cependant, ces premières consultations se sont déroulées dans un contexte de transition politique et de construction institutionnelle. Le pays cherchait alors à stabiliser son nouveau système fédéral tout en mettant en place les structures fondamentales de gouvernance.

Par la suite, des élections nationales ont été organisées en 2000, 2005, 2010, 2015 et 2021, chaque cycle reflétant l'évolution du paysage politique et l'élargissement progressif de la participation des acteurs politiques.

Institutions démocratiques renforcées

L'un des aspects les plus marquants des prochaines élections est le renforcement des institutions chargées d'organiser et de superviser le processus électoral.

Des réformes récentes ont permis d'accroître l'autonomie et les capacités professionnelles de la Commission électorale nationale d'Éthiopie. L'institution a élargi ses structures aux niveaux fédéral et régional afin d'améliorer l'enregistrement des électeurs, l'administration du scrutin et la supervision des partis politiques.

Parallèlement, d'autres institutions telles que la Commission nationale du dialogue, le pouvoir judiciaire, le Parlement et les organisations de la société civile jouent un rôle croissant dans la promotion de l'intégrité du processus électoral.

Les organisations de la société civile sont désormais autorisées à mener des campagnes d'éducation civique et à observer les élections, contribuant ainsi à renforcer la transparence et la confiance du public.

Le président de la Chambre des représentants du peuple, Tagese Chafo, a également réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir le processus électoral et à garantir le bon déroulement du scrutin.

Participation politique accrue

Une autre caractéristique notable des prochaines élections est la participation élargie des acteurs politiques à travers le pays.

Le système multipartite éthiopien s'est progressivement diversifié, avec un nombre croissant de partis et de candidats indépendants en compétition pour les sièges parlementaires.

Les résultats de ces élections détermineront la composition politique de la Chambre des représentants du peuple et orienteront la gouvernance nationale pour les cinq prochaines années.

Les analystes estiment qu'une participation électorale plus large favorise le développement de la culture démocratique en stimulant le débat sur les politiques publiques et les priorités nationales.

Vers une culture démocratique plus profonde

Au-delà des procédures administratives, ces élections représentent également une opportunité de renforcer la culture démocratique au sein de la société éthiopienne.

La démocratie repose non seulement sur des institutions solides, mais aussi sur la confiance du public, la tolérance politique et le respect des principes constitutionnels.

Des élections pacifiques et compétitives encouragent le dialogue politique, le débat d'idées et la responsabilité des dirigeants.

Ainsi, le succès des septièmes élections générales dépendra autant de la solidité des institutions que de l'engagement collectif des citoyens, des acteurs politiques et des organisations démocratiques à préserver la transparence, l'équité et la paix durant le processus électoral.

Si elles se déroulent avec succès, ces élections pourraient consolider les acquis démocratiques du pays, renforcer la crédibilité des institutions et accroître la confiance des citoyens dans le système électoral.

Plus largement, elles représentent une nouvelle étape dans les efforts de l'Éthiopie pour bâtir un système politique où le pouvoir émane de la volonté populaire et s'exerce dans le respect de l'ordre constitutionnel.