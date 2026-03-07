Ethiopie: Un expert agricole de la Banque mondiale salue l'agriculture intelligente face au climat

Addis-Abeba — Tim Robertson, spécialiste agricole principal à la Banque mondiale, a salué l'excellent travail de l'Éthiopie dans le développement de ses capacités en agriculture intelligente face au climat.

L'Éthiopie enregistre des avancées notables dans l'agriculture intelligente face au climat (CSA) afin de faire face à sa forte exposition aux effets du changement climatique.

Les initiatives menées dans ce domaine visent notamment à accroître la productivité agricole, renforcer la résilience des systèmes de production et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Parmi les progrès les plus marquants figurent l'introduction de variétés agricoles résistantes à la sécheresse, le développement de l'irrigation à petite échelle et les efforts de restauration des terres dégradées.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, Tim Robertson, spécialiste agricole senior à la Banque mondiale, a salué les efforts déployés par l'Éthiopie pour renforcer ses capacités dans le domaine de l'agriculture intelligente face au climat.

Tout en mettant en avant les initiatives réussies du pays dans ce secteur, il a souligné l'importance de veiller à ce que les bénéfices de ces programmes profitent à l'ensemble de la région, à l'instar de l'initiative Green Legacy.

Le spécialiste a également insisté sur la nécessité de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement et les institutions régionales afin de consolider les acquis et de poursuivre sur la dynamique des succès enregistrés par l'Éthiopie.

Par ailleurs, il a mis l'accent sur l'importance de renforcer les capacités des gouvernements à mettre en oeuvre des pratiques d'agriculture intelligente face au climat dans toute l'Afrique de l'Est et australe.

Selon lui, la Banque mondiale coopère avec les gouvernements afin d'attirer davantage d'investissements du secteur privé dans l'agriculture climato-intelligente, tout en favorisant le lien entre ces investissements et la création d'emplois, notamment pour les jeunes.

Robertson a également souligné la nécessité de stimuler davantage l'innovation, d'encourager l'utilisation de solutions numériques, de promouvoir les énergies durables et de renforcer l'adoption de pratiques agricoles adaptées au climat.

Il a enfin insisté sur l'importance de consolider les partenariats et la coopération entre institutions, notant que le financement international de l'agriculture a connu d'importantes évolutions au cours de l'année écoulée.

« L'une des choses que les institutions peuvent faire est d'examiner les moyens de travailler plus étroitement ensemble, de maximiser leur financement et leur valeur ajoutée, afin que nous avancions tous dans la même direction », a-t-il déclaré.

Les principales initiatives de l'Éthiopie dans le domaine de l'agriculture intelligente face au climat comprennent notamment la feuille de route sur les engrais et la santé des sols, la mise en valeur de terres sous-utilisées, la stratégie d'autosuffisance en blé, l'initiative Green Legacy ainsi que le renforcement de la gestion des systèmes d'élevage afin d'accroître la résilience climatique.