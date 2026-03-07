Ethiopie: Le Japon soutient l'autonomisation économique des femmes dans la région Somali d'Éthiopie à travers un nouveau projet de marché.

Addis-Abeba — Le gouvernement japonais a conclu un accord de financement destiné à appuyer la construction d'un marché de fruits et légumes réservé aux femmes entrepreneuses dans la ville de Gode, située dans la zone de Shabelle, dans la région Somali d'Éthiopie.

L'accord de subvention pour le projet intitulé « Construction d'un marché de fruits et légumes pour les femmes à Gode » a été signé aujourd'hui par l'ambassadeur du Japon en Éthiopie, Shibata Hironori, et Abdullahi Sultan Ali, directeur exécutif de l'association Develop Horn.

Ce projet prévoit l'édification de trois halles de vente pour les fruits et légumes, accompagnées de l'installation de systèmes d'approvisionnement en eau et en électricité.

Les infrastructures comprendront également des installations sanitaires composées de deux pièces, ainsi que des accès distincts pour les piétons et les véhicules afin de faciliter la circulation et d'améliorer les conditions d'hygiène au sein du marché.

Une fois le projet achevé, environ 100 femmes entrepreneuses pourront commercialiser des fruits et légumes frais tout au long de l'année dans un cadre plus sûr et mieux organisé, favorisant ainsi la stabilité de leurs revenus.

Par ailleurs, plus de 20 000 habitants de la zone environnante bénéficieront d'un accès amélioré à des produits frais dans un marché respectant les normes sanitaires.

Le projet est financé à hauteur de 9,4 millions de birrs dans le cadre du Programme d'aide non remboursable du Japon pour les projets de sécurité humaine à la base (GGP).

Depuis la création de ce programme en 1989, le gouvernement japonais a soutenu plus de 450 projets communautaires à travers l'Éthiopie.

Le GGP vise à appuyer des initiatives locales dans plusieurs domaines clés, notamment l'éducation, la santé, le développement économique, la formation professionnelle, l'eau et l'assainissement, ainsi que la sécurité alimentaire, afin de renforcer la sécurité humaine au niveau des communautés.