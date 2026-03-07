Soudan: Le Cabinet approuve le plan du gouvernement de l'espoir pour l'année 2026

Le Conseil des ministres, a approuvé, lors de sa réunion cet après-midi présidée par le Premier ministre, professeur Kamil Idris, les sujets des sessions du Conseil des ministres et le plan du gouvernement de l'espoir pour l'année 2026, présenté par la ministre des affaires du conseil des ministres, Dr. Lemia Abdel Ghaffar Khalafalla, qui a précisé que le plan pour l'année 2026 est considéré comme l'année de base du plan quinquennal du gouvernement 2026-2030.

Le Cabinet a ordonné de définir les projets, les programmes et les activités des ministères de manière claire et réalisable, conformément aux priorités du gouvernement de l'espoir en matière de soutien à l'effort de guerre, de retour volontaire, de moyens de vivres et de services de base, soulignant la nécessité de se concentrer sur les projets et les programmes qui soutiennent les recettes et le Trésor public et contribuent à renforcer la paix et la stabilité dans le pays.

Il a également ordonné de mettre l'accent sur l'établissement de partenariats stratégiques internationaux et régionaux.