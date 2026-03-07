Afrique de l'Est: Retour du deuxième groupe de réfugiés soudanais d'Ouganda

6 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

80 citoyens sont arrivés ce matin à l'aéroport de Port Soudan dans le cadre du deuxième groupe de réfugiés soudanais en provenance d'Ouganda.

Le groupe a été accueilli par la sous-secrétaire du ministère de la Culture, de l'Information, du Tourisme et des Antiquités, Mme Soumia El Hadi, l'ambassadeur au ministère des Affaires étrangères, M. Onour Ahmed, et le chef de la Commission suprême pour le retour volontaire, général de police Abdel Karim Youssef Yaqoub.

Mme Soumia El Hadi a accueilli les rapatriés, en soulignant les efforts considérables déployés par l'État pour créer l'environnement propice à l'accueil des rapatriés et assurer leur transport vers leur lieu de résidence.

Elle a ajouté que la période à venir verrait l'arrivée d'un certain nombre d'autres vols en provenance d'Ouganda, dont le nombre devrait atteindre cinq à six, ce qui reflète la stabilisation de la situation dans le pays et la possibilité de retour des citoyens dans leurs régions d'origine facilement et en toute sécurité.

