Ile Maurice: Ritish Ramful participe au «Raisina Dialogue 2026»

6 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

L'édition 2026 du «Raisina Dialogue», la conférence phare de l'Inde sur la géopolitique et la géoéconomie, s'est ouverte à New Delhi le 5 mars.

L'événement réunit des délégations de haut niveau, dont le ministre des Affaires étrangères de Maurice, Ritish Ramful, venu réaffirmer les liens stratégiques entre les deux nations. Le ministre a d'ailleurs rencontré le ministre des Affaires étrangères de l'Inde, Subrahmanyam Jaishankar, avec qui il a eu des échanges fructueux.

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a inauguré l'événement aux côtés du président finlandais, Alexander Stubb, qui était l'invité d'honneur et le principal orateur de la session d'ouverture.

Le «Raisina Dialogue» se déroule sur trois jours (du 5 au 7 mars) au «Taj Palace Hotel», New Delhi, abordant des sujets tels que la sécurité dans l'Indo-Pacifique, la gouvernance de l'intelligence artificielle et la transition énergétique.

