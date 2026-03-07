Ile Maurice: Audiences de ce vendredi sur les défaillances carcérales

6 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

La mort d'Andy Selmour, survenue le 9 décembre dernier dans une cellule de détention, reste entourée de nombreuses interrogations. La commission d'enquête, présidée par l'ancien juge Paul Lam Shang Leen, a entendu plusieurs hauts responsables de la prison et de la police pour éclaircir les circonstances de ce drame ce vendredi.

Un surintendant de prison a expliqué qu'il avait reçu un referral document à 16 h 55 concernant Selmour. Il a souligné un manque de personnel et l'absence d'ambulance ce jour-là. Malgré les difficultés, il a affirmé avoir transmis toutes les informations à ses supérieurs et a nié toute responsabilité dans la mort du détenu. Quatre autres détenus auraient alerté les gardiens sur l'état critique d'Andy Selmour, menaçant d'ouvrir la porte de sa cellule si aucune intervention n'était effectuée.

Un Senior Prison Officer a témoigné qu'en arrivant pour son service de nuit, il avait été informé qu'Andy Selmour devait être transféré d'urgence à l'hôpital. Mais à leur arrivée, le détenu ne répondait plus. Un assistant surintendant de police a également précisé qu'il s'était senti psychologiquement incapable de prendre des décisions et avait remis le dossier à un supérieur.

