Ile Maurice: Vanita Gangoo incarcérée à la prison de Beau-Bassin

6 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Soupçonnée d'être impliquée dans un réseau de traite humaine opérant entre Maurice et La Réunion, Vanita Gangoo a été placée en détention préventive hier. Sa demande de remise en liberté conditionnelle a été rejetée par le tribunal de Bambous.

Elle a ensuite été transférée à la prison de Beau-Bassin. La suspecte fait face à une accusation provisoire de traite humaine. Lors de l'audience, le magistrat a retenu les objections présentées par la police, notamment celles de l'inspecteur Baungally, Chief Enquiry Officer au poste de police de Petite-Rivière.

L'affaire a débuté après les déclarations de deux soeurs âgées de 21 et 24 ans. Elles affirment que Vanita Gangoo les aurait convaincues de se rendre à La Réunion. Selon leurs versions, une fois sur place, elles auraient été impliquées dans un réseau de traite humaine. Après leurs dénonciations, une enquête policière a été ouverte afin de vérifier ces allégations et d'établir les circonstances exactes de cette affaire.

Les investigations se poursuivent pour déterminer si d'autres personnes pourraient être impliquées dans ce réseau présumé opérant entre Maurice et La Réunion. Pendant ce temps, la suspecte reste en détention à la prison de Beau-Bassin.

