Ile Maurice: Harel Mallac quitte le marché officiel pour le DEM

Après 35 ans sur le marché officiel, Harel Mallac & Co. Ltd envisage de migrer vers le Development & Enterprise Market (DEM)de la Stock Exchange of Mauritius. En cause : la part des actions détenues par le public est passée sous le seuil minimum exigé pour les sociétés cotées sur le marché principal.

Dans un communiqué, la direction de la société informe ses actionnaires que cette situation, indépendante de sa volonté, s'explique par le fait que pour rester sur le marché officiel, au moins 25 % des actions doivent être détenues par le public, c'est-à dire par des investisseurs autres que les actionnaires majoritaires ou les dirigeants. Ce pourcentage est appelé «free float». Or, Harel Mallac ne respecte désormais plus cette règle, d'où la décision d'informer la Bourse de cette nouvelle situation.

Face à cela, le conseil d'administration étudie la possibilité de transférer la cotation de l'entreprise vers un autre segment de la SEM, le DEM. Ce marché applique des critères plus souples en matière de dispersion des actions dans le public. Ce changement, s'il est approuvé par les autorités concernées, permettrait aux actions de continuer à être achetées et vendues en Bourse sur le marché du DEM. Il ne s'agit donc pas, selon la direction, d'un retrait de la cote, mais d'un éventuel passage vers un compartiment différent.

Performances financières contrastées

Harel Mallac appelle cependant les investisseurs à faire preuve de prudence lorsqu'ils négocient ses actions, en attendant davantage d'informations. La société précise qu'elle communiquera toute évolution importante concernant ce dossier. Opérant dans plusieurs secteurs - chimique, technologique, équipements et investissements -, le groupe a affiché des performances contrastées selon les segments.Pour l'exercice clos au 31 décembre 2023, il a enregistré un chiffre d'affaires consolidé d'environ Rs 4,3 milliards, en hausse par rapport à l'année précédente, et un profit net d'environ Rs 185 millions, marquant une amélioration notable après les années difficiles liées à la pandémie.

Cependant, la dynamique s'est inversée par la suite. Les exercices récents montrent un ralentissement de l'activité et un retour aux pertes. Ainsi, pour l'année financière se terminant au 31 décembre 2024, le chiffre d'affaires a chuté à Rs 3,8 milliards, avec une perte nette de Rs 175 millions. Pour les neuf mois clos au 30 septembre 2025, les pertes s'établissent à Rs 56 millions, contre Rs 140 millions pour la même période en 2024.

Par ailleurs, en février, le prix indicatif de l'action était de Rs 17,50. Sur un an, le titre a enregistré une baisse d'environ 35 % sur le marché officiel. Selon des spécialistes du marché, Harel Mallac est confronté à des coûts d'exploitation élevés - notamment en matière de salaires et de logistique - ainsi qu'à une faible liquidité des transactions boursières.