Sénégal: Fête du 4 avril à Thiès - Les maires des trois communes d'arrondissement remettent un mémorandum au président de la République

Les maires des trois communes d'arrondissement de la ville de Thiès ont déclaré avoir remis, vendredi, un mémorandum au président de la République Bassirou Diomaye Faye, qui les a reçus le même jour au Palais, dans le cadre des préparatifs de la fête de l'indépendance délocalisée cette année dans la cité du rail.

Les maires des communes de Thiès Ouest Mamadou Dijtté, de Thiès Est Ousmane Diagne et de Thiès Nord Mamadou Diakhaté, ont été reçus par le président de la République, dans le cadre des préparatifs de la 66-éme édition de la fête nationale de l'indépendance délocalisée à Thiès.

"Le président de la République Bassirou Diomaye Faye, nous a fait, ce matin l'insigne honneur de nous recevoir au palais de la République", a fait savoir le maire de la commune de Thiès Est Ousmane Diagne.

Il participait à une conférence de presse conjointe à la mairie de Thiès ouest.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Nous avons fait avec le président, le tour de l'ensemble des questions qui tournent autour de cette fête", a-t-il rapporté.

Selon lui, la fête "devrait en principe être un prétexte" pour attirer des investissements, des programmes d'industrialisation et des programmes économiques.

Les collectivités territoriales avaient déjà commencé à élaborer, après un "diagnostic sérieux" à différents niveaux, des mémorandums, pour recenser les différentes préoccupations, en termes d'infrastructures scolaires, sanitaires, sportives, mais surtout de voirie, a dit M. Diagne.

"Le constat général à Thiès est que la voirie est complètement détériorée", a-t-il dit.

"Autour de toutes ces questions, nous avons trouvé un président de la République extrêmement réceptif et qui est déjà informé de la réelle situation de Thiès", a-t-il poursuivi.

Selon l'élu local, le président a promis d'accompagner les trois communes d'arrondissement, "tout en insistant sur la situation économique difficile que traverse le pays, mais surtout les délais courts qui nous séparent de l'événement".

Néanmoins, le chef de l'État a promis de ne pas venir "les mains vides", ajoutant qu'il fera des annonces par rapport à certains projets notamment "l'arrivée prochaine du TER (Train express régional) à Thiès".

Les élus ont aussi abordé avec le président de la République la question de la sécurité à Thiès, avec la construction prochaine d'un commissariat de police dans la ville.