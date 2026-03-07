Sénégal: Softcare - L'Assemblée nationale poursuit ses enquêtes malgré les conclusions du ministère de la Santé

Dakar — La Mission d'information parlementaire relative à la commercialisation des produits de marque Softcare a annoncé, vendredi, qu'elle poursuit ses travaux jusqu'au 5 avril au plus tard, a-t-on appris de source officielle.

Cette décision intervient après la conférence de presse tenue la veille par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, qui a disculpé l'entreprise des soupçons liés à l'utilisation de matières premières périmées dans la fabrication de ses couches pour bébés et serviettes hygiéniques.

"La Mission d'information parlementaire relative à la commercialisation des produits de marque SOFTCARE au Sénégal informe l'opinion publique que, indépendamment des communications intervenues récemment dans l'espace public, notamment à la suite des résultats issus des conclusions du comité ad hoc mis en place par l'Exécutif, ses travaux se poursuivent dans le cadre des prérogatives de contrôle attribuées à l'Assemblée nationale par la Constitution et par son Règlement intérieur", indique notamment un communiqué de la Mission d'information parlementaire parvenu à l'APS.

Jeudi, le ministre en charge de la Santé, Ibrahima Sy, a déclaré lors d'une conférence de presse que "Les matières premières [utilisées par SOFTCARE dans la fabrication de ses produits]ne contiennent pas de substance dangereuse pour la santé. Le risque sanitaire n'a pas été identifié par des arguments tangibles".

Dans son communiqué signé par sa présidente Khady Sarr, la Mission d'information parlementaire, informe l'opinion publique qu'elle entend poursuivre ses auditions, l'analyse des documents techniques et administratifs, ainsi que ses diligences de vérification, selon une méthode rigoureuse, contradictoire et pleinement documentée.

La poursuite de ces actions vise, selon elle, à dégager une appréciation parlementaire complète et étayée portant sur la chronologie des faits, la conformité des procédures mobilisées, la traçabilité des constats et les responsabilités administratives susceptibles d'être engagées.

"À cet égard, il est porté à la connaissance du public que le Bureau de l'Assemblée nationale a prorogé, au cours du mois de février 2026, le mandat de la Mission, laquelle poursuivra ses travaux jusqu'au 05 avril 2026 au plus tard, afin d'achever, avec la rigueur requise, l'instruction des faits et la consolidation des pièces du dossier", lit-on dans le communiqué.

La Mission d'information parlementaire avait été installée le 5 janvier dernier pour 30 jours.

Dans son communiqué, elle souligne qu'au terme de ses travaux, elle déposera son rapport qui fera l'objet d'un débat en séance plénière, conformément aux exigences de transparence, de redevabilité publique et d'information loyale des citoyens.

La Mission réaffirme, en outre, son attachement au strict respect des secrets légalement protégés, des droits des personnes, ainsi que des exigences de sérénité et d'impartialité inhérentes au contrôle parlementaire.

"Elle appelle l'ensemble des administrations, organismes, opérateurs et parties prenantes concernés à poursuivre une coopération pleine et sincère, dans l'intérêt supérieur de la santé publique et de la confiance des consommateurs", exhorte-telle dans son communiqué.