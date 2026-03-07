Sénégal: Tabaski 2026 - Les besoins du pays en moutons estimés à 860 000 têtes, dont 260 000 pour Dakar (ministère)

Diamniadio — Les besoins du Sénégal en moutons sont estimés à 860 000 têtes pour la prochaine Tabaski, 260 000 destinées à la région de Dakar, indiquent les services du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, sur la base d'une évaluation des acteurs du secteur.

"Pour l'édition 2026, le besoin national est estimé à 860 000 têtes de moutons, dont 260 000 destinées à la région de Dakar", lit-on dans un document du département concerné, rendant compte d'un atelier-bilan de la Tabaski 2025 et de préparation de l'édition 2026.

Près de 300 acteurs du secteur ont pris part à cette rencontre présidée jeudi par le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, en présence de représentants d'institutions de la République, de députés et d'autorités administratives.

Il y avait aussi des représentants des forces de défense et de sécurité, des élus territoriaux, des membres d'organisations professionnelles d'éleveurs, de même que des transporteurs, opérateurs, institutions financières, associations de consommateurs et partenaires techniques

Selon la même source, pour la Tabaski 2025, l'objectif d'approvisionnement arrêté "a été largement dépassé, avec un niveau national supérieur aux 830 000 têtes de moutons initialement visées", grâce "une forte synergie entre les services de l'Etat, les opérateurs, les collectivités territoriales et les partenaires du secteur".

Intervenant lors de la rencontre, le ministre Mabouba Diagne a appelé à "un engagement renforcé de tous les acteurs" pour relever les défis, tout en soulignant que la production locale continue de progresser, contribuant à réduire progressivement l'écart entre l'offre et la demande.

Il a également salué "la participation active" des opérateurs de la sous-région, qui contribuent chaque année à l'approvisionnement du marché national en moutons.

"En moyenne, 15 % des besoins nationaux sont importés, soit entre 250 000 et 300 000 moutons en provenance de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso et du Niger, pour une valeur estimée à près de 36 milliards de francs CFA", selon le ministre.

"Au-delà de cette demande commerciale, les échanges ont également rappelé que le Sénégal consomme près de 2 millions de moutons chaque année, dont 860 000 commercialisés via les marchés de bétail et 1 240 000 destinés à l'autoconsommation", a-t-il ajouté.

Il précise que la filière Tabaski représente ainsi un marché annuel de plus de 300 milliards de francs CFA, dont plus de 142 milliards FCFA générés par la commercialisation de moutons sur les marchés, témoignant du poids économique de ce secteur pour les éleveurs et les opérateurs.