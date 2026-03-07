Sénégal: Ziguinchor abrite une finale régionale d'un challenge sur des innovations agricoles

Ziguinchor — L'édition 2026 du AYuTe Africa Challenge Sénégal, initiative portée par Heifer International, met l'accent sur une approche décentralisée avec l'organisation de finales régionales destinées à valoriser les solutions technologiques agricoles développées par de jeunes innovateurs, a-t-on appris auprès des organisateurs.

Ce concours, dont l'acronyme signifie Agriculture, Youth and Technology, vise à identifier et accompagner des jeunes porteurs de projets capables de contribuer à la transformation de l'agriculture sénégalaise grâce aux technologies et à l'innovation, a expliqué le directeur national de Heifer International, Daouda Ndao.

Plus de 300 candidatures ont été enregistrées cette année. Les projets ont été répartis dans quatre pôles régionaux couvrant l'ensemble du territoire : Dakar-Thiès-Fatick-Diourbel, Saint-Louis-Louga-Matam, Kaolack-Kaffrine-Tambacounda-Kédougou et Ziguinchor-Kolda-Sédhiou.

La finale de la zone sud se tient à Ziguinchor, avec des candidats venus notamment de Kolda et Sédhiou.

Les participants ont présenté diverses solutions technologiques répondant aux contraintes locales, allant de systèmes d'irrigation innovants à des plateformes numériques de commercialisation ou encore à des dispositifs de conservation des produits agricoles.

La candidate Ndiaye Lène, étudiante au département d'agroforesterie de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, a proposé une solution pour réduire les pertes de mangues causées par la mouche des fruits, un problème récurrent dans la région.

Les finales régionales sont également marquées par des panels sur le thème : "Défis agricoles territoriaux et innovations technologiques : quelles solutions pour un impact durable", abordant notamment l'agroécologie, la diversification agricole et l'inclusion des jeunes et des femmes dans les chaînes de valeur.

À l'issue de ces étapes régionales, les trois meilleurs candidats de chaque zone participeront à un bootcamp de préparation avant la sélection des startups finalistes appelées à concourir lors de la finale nationale du AYuTe Africa Challenge Sénégal.