Cote d'Ivoire: Religion/36e édition du Congrès Eck régional - Trois jours pour expérimenter la voix secrète de Dieu

La communauté religieuse dénommée Eckankar de Côte d'Ivoire accueille la 36e édition du Congrès régional de l'aventure de l'âme, du vendredi 6 au dimanche 8 mars 2026. L'information a été officiellement donnée par Gnamien Boni, conférencier principal de ce congrès, le jeudi 5 mars 2026, au cours d'une conférence de presse animée au Centre Eck de la Riviera Palmeraie, dans la commune de Cocody, siège de l'organisation.

« Expérimentez la voix secrète de Dieu pour une vie spirituelle plus épanouie », tel est le thème retenu pour l'édition 2026.

Cela, en vue d'amener les étudiants d'Eckankar ainsi que les visiteurs à privilégier ce moment qui constitue une occasion « d'expérimenter l'amour et la joie du Eck, le Saint-Esprit », a déclaré Gnamien Boni.

Pour lui, « ce rassemblement est un aspect important de la vie spirituelle » et représente « une opportunité pour les âmes de se rassembler, d'explorer les enseignements d'Eckankar et de partager des expériences concrètes de la Lumière et du Son à l'oeuvre dans leur vie quotidienne ».

Durant ces trois jours, les organisateurs mettront à la disposition des participants des outils et des exercices spirituels à travers trois grands programmes : celui des adultes, celui des jeunes et un programme spécial destiné aux visiteurs.

A en croire Gnamien Boni, le conférencier principal, ce congrès compte accueillir 2000 participants issus de la Côte d'Ivoire mais également de plusieurs délégations en provenance du Ghana, du Togo, du Bénin, du Nigeria et de bien d'autres pays d'Afrique centrale. Ceux de l'Europe suivront l'événement en ligne.