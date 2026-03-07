Cote d'Ivoire: Religion/36e édition du Congrès Eck régional - Trois jours pour expérimenter la voix secrète de Dieu

6 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par sabine kouakou

La communauté religieuse dénommée Eckankar de Côte d'Ivoire accueille la 36e édition du Congrès régional de l'aventure de l'âme, du vendredi 6 au dimanche 8 mars 2026. L'information a été officiellement donnée par Gnamien Boni, conférencier principal de ce congrès, le jeudi 5 mars 2026, au cours d'une conférence de presse animée au Centre Eck de la Riviera Palmeraie, dans la commune de Cocody, siège de l'organisation.

« Expérimentez la voix secrète de Dieu pour une vie spirituelle plus épanouie », tel est le thème retenu pour l'édition 2026.

Cela, en vue d'amener les étudiants d'Eckankar ainsi que les visiteurs à privilégier ce moment qui constitue une occasion « d'expérimenter l'amour et la joie du Eck, le Saint-Esprit », a déclaré Gnamien Boni.

Pour lui, « ce rassemblement est un aspect important de la vie spirituelle » et représente « une opportunité pour les âmes de se rassembler, d'explorer les enseignements d'Eckankar et de partager des expériences concrètes de la Lumière et du Son à l'oeuvre dans leur vie quotidienne ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Durant ces trois jours, les organisateurs mettront à la disposition des participants des outils et des exercices spirituels à travers trois grands programmes : celui des adultes, celui des jeunes et un programme spécial destiné aux visiteurs.

A en croire Gnamien Boni, le conférencier principal, ce congrès compte accueillir 2000 participants issus de la Côte d'Ivoire mais également de plusieurs délégations en provenance du Ghana, du Togo, du Bénin, du Nigeria et de bien d'autres pays d'Afrique centrale. Ceux de l'Europe suivront l'événement en ligne.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.