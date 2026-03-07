Cote d'Ivoire: Journalisme reporter d'image média global - Les auditeurs reçoivent leurs diplômes de fin de formation

La cérémonie de remise des diplômes de fin de formation de la 5e promotion en Journalisme reporter d'image média global (Jrimg) s'est tenue le vendredi 6 février 2026, à l'Institut des sciences et techniques de la communication (Istc Polytechnique), sous la présidence du ministre de la Communication, Amadou Coulibaly.

Cette cérémonie de remise de parchemins a enregistré la présence de plusieurs autorités du paysage médiatique, dont le directeur général de l'Autorité nationale de la presse (Anp). Elle marque la fin d'un cycle de 100 jours de formation intensive et de 20 jours de stage en entreprise.

Cette formation vise à renforcer les compétences des auditeurs afin d'améliorer la qualité de la production médiatique et d'adapter les pratiques journalistiques aux exigences du média global.

Prenant la parole, le directeur général de l'Istc Polytechnique, Pr Jules Toa, a exprimé sa gratitude au ministre de la Communication, qui n'a ménagé aucun effort pour être présent à cette cérémonie en dépit de son agenda chargé. Il a également salué les actions menées par le ministre depuis sa nomination à la tête de ce département ministériel.

« De la professionnalisation à la modernisation des médias, nous saluons avec enthousiasme les efforts du gouvernement, sous votre impulsion éclairée, pour doter les organes de presse de cadres de travail plus stables et d'outils modernes. Notamment à travers des plans stratégiques de développement des médias, l'appui spécial aux médias pour la couverture d'événements majeurs et les initiatives visant à assainir l'environnement de la communication publicitaire, y compris par la digitalisation », a-t-il déclaré.

Le Pr Jules Toa a également adressé ses vives félicitations aux récipiendaires pour les efforts consentis pendant ces 100 jours de formation, au terme desquels ils sortent désormais porteurs du sceau de l'Istc Polytechnique. Ce parchemin représente dorénavant une arme au service de la vérité et de la construction nationale. « Félicitations à vous et plein succès dans vos carrières respectives », a-t-il ajouté.

Pour les auditeurs, cette cérémonie constitue l'aboutissement d'un parcours exigeant, pensé pour former une nouvelle génération de journalistes reporters d'images compétents et engagés, capables de contribuer efficacement à la production d'une information de qualité.

Représentés par Sanh Sévérin, ils ont exprimé leur gratitude aux autorités présentes ainsi qu'aux formateurs, tout en affirmant leur disponibilité à affronter les réalités du terrain. « Nos remerciements vont à l'État de Côte d'Ivoire, représenté par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, à l'Asdm, à l'Istc Polytechnique et à la Caidp. Merci pour cette précieuse opportunité que vous nous avez donnée. Après 100 jours de formation théorique, accompagnés de 20 jours de stage en entreprise, nous voici formés, armés de compétences et prêts à affronter le terrain », a-t-il déclaré.

Dans son allocution, le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, a salué le directeur général de l'Istc Polytechnique pour les décisions courageuses prises depuis son accession à la tête de cette institution, confirmant ainsi, année après année, le statut de pôle d'excellence de l'Institut.

Insistant sur la nécessité d'un accompagnement durable du secteur des médias, il a déclaré : « L'appui aux médias ne doit pas se limiter à une aide structurelle ou financière directe. Il doit passer prioritairement par le renforcement des capacités des ressources humaines. Un journaliste bien formé est le meilleur garant d'une information de qualité, nécessaire à l'émergence d'une véritable démocratie. »

S'adressant aux récipiendaires, il a affirmé : « Le parchemin que vous recevez, qu'il s'agisse d'une attestation ou d'un diplôme, n'est pas une fin en soi. Il marque plutôt le début d'une nouvelle étape dans l'exercice de ce noble métier que vous avez choisi, et donc dans votre carrière. »

Il les a invités à demeurer des modèles de rigueur et de professionnalisme, et à contribuer à la construction de l'opinion publique par des faits vérifiés et des récits constructifs.

À travers cette formation, l'Istc Polytechnique entend contribuer à la professionnalisation du secteur des médias en formant des journalistes capables de produire des contenus de qualité adaptés aux nouvelles réalités du paysage audiovisuel et numérique.

Notons que parmi les récipiendaires figurent deux journalistes de Fraternité Matin, à savoir Mèlèdje Trésore et Marie-Ange Akpa, respectivement journalistes à la Rédaction Web et au Service Économie du print.