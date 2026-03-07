Cote d'Ivoire: Opération « Tolérance Zéro » - 37 engins interceptés à Abidjan

La lutte contre le transport illégal de personnes et de marchandises se poursuit avec fermeté à Abidjan. Dans le cadre de la phase répressive de l'opération « Tolérance Zéro sur les routes », la Direction de la Police spéciale de la sécurité routière (DPSSR) a procédé, le vendredi 6 mars 2026, à une importante saisie d'engins impliqués dans des activités illicites. Au total, 34 tricycles de type « Saloni » et 3 motocyclettes ont été interceptés par les forces de l'ordre.

L'opération a été conduite personnellement par le Commissaire divisionnaire major Touré Abdul Kader, Directeur de la Police spéciale de la sécurité routière, une unité rattachée au ministère des Transports et des Affaires maritimes. Les agents se sont déployés dans plusieurs zones identifiées comme des foyers de non-respect du code de la route, notamment à Cocody Riviera Faya, dans le secteur d'Akouedo Bon Prix, ainsi qu'au rond-point Anani dans la commune de Port-Bouët.

Selon les autorités, ces zones font régulièrement l'objet d'alertes signalant des infractions graves commises par les conducteurs de ces engins, notamment la circulation à contresens sur l'autoroute Abidjan-Grand-Bassam, une pratique particulièrement dangereuse pour les usagers de la route.

À l'arrivée des forces de l'ordre sur le terrain, plusieurs conducteurs ont pris la fuite, abandonnant leurs tricycles et motocyclettes sur place. Une situation qui témoigne, selon la police, de l'existence d'une organisation bien structurée autour de cette activité illégale.

Face à cette réalité, le Commissaire Touré Abdul Kader a exprimé sa préoccupation quant au nombre encore élevé d'accidents impliquant des engins à deux et trois roues. Il a réaffirmé la détermination de ses équipes à intensifier les contrôles et à mettre fin à ce phénomène qui met en danger la sécurité des populations.

Le responsable policier a également lancé un appel ferme aux conducteurs impliqués dans le transport clandestin. Il les a invités à mettre un terme immédiatement à ces activités sous peine de sanctions. « Le message est clair : tous les engins saisis seront mis en fourrière. Il faut que cette fermeté soit comprise par tous », a-t-il insisté.

Pour mener à bien l'opération, deux remorqueuses ont été mobilisées afin d'acheminer les engins saisis vers la fourrière administrative du ministère des Transports et des Affaires maritimes, située sur la route de Grand-Bassam.