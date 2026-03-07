Cote d'Ivoire: Inauguration du siège social - Les Énarques de la promotion 2009-2010 s'installent à Grand-Bassam

6 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Ange Ehourade

Les Énarques de la promotion 2009-2010 ont procédé, le 28 février 2026, à l'inauguration de leur siège social, à Grand-Bassam. C'était en présence des autorités administratives, politiques et traditionnelles.

Il symbolise l'évolution du réseau vers une structuration formelle et institutionnelle. Il souligne le rôle de l'École nationale d'administration (Ena) dans le renforcement des capacités et la modernisation de l'administration en Côte d'Ivoire.

Narcisse Sépy Yessoh, directeur général de l'Ena, parrain de la cérémonie, a félicité les membres du réseau, au nom de la ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto-Lamizana.

Il a apporté un soutien financier pour l'aménagement numérique et physique du nouveau siège, afin d'en faire un espace adapté aux activités du réseau.

Le préfet du département de Tiébissou, Mel Marcelle, présidente du réseau de la P49-Ena ; le maire résident et la représentante du préfet de Grand-Bassam ainsi que de nombreux cadres ont pris part à la cérémonie.

À travers cette infrastructure, le réseau réaffirme son ambition de renforcer la solidarité entre ses membres, tout en contribuant activement au développement et à la performance de l'appareil administratif ivoirien.

Cette dynamique est l'illustration de l'engagement constant des Énarques au service de la nation.

