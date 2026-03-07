Cote d'Ivoire: Journée internationale des droits de la femme - Traoré Marthe exhorte les femmes à l'indépendance financière

Le cabinet MK Conseil et Formation, dirigé par Traoré Marthe Kouaho, a réuni une centaine de femmes à l'occasion de la 6e édition du « Brunch des femmes dynamiques », à Cocody Deux-Plateaux, en prélude à la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme (Jif), célébrée chaque 8 mars.

Cette cérémonie s'est tenue le vendredi 6 mars 2026, autour du thème « Actions et compétences : gage de notre détermination pour nos droits, l'égalité et une justice équitable ».

Ce thème a permis à Traoré Marthe Kouaho d'exhorter ses invitées à croire en leurs capacités, en se formant davantage, mais surtout à rechercher leur indépendance financière, quel que soit leur rang social.

Pour mieux faire comprendre aux participantes l'urgence de la compétence et de l'autonomie financière, elle a rappelé à l'assistance la genèse de la Jif, depuis les luttes menées par les femmes en Occident, en Afrique et en Côte d'Ivoire jusqu'à nos jours.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mme Traoré Kouaho a également passé en revue les acquis de la Côte d'Ivoire en la matière, invitant les femmes à se battre pour conquérir leur autonomie financière. « En Côte d'Ivoire, nous avons aussi nos propres victoires. Le pays a obtenu des réformes importantes... Le score de la Côte d'Ivoire est passé de 93 % à 95 % », s'est-elle réjouie.

Toutefois, a-t-elle souligné, « beaucoup reste à faire », et cela doit passer par l'engagement des femmes elles-mêmes, à travers leurs compétences et leurs actions quotidiennes pour faire évoluer les mentalités en leur faveur. « Parce que l'égalité ne se décrète pas. Elle se construit dans nos vies de tous les jours, même dans nos foyers... Toutes les femmes doivent mener une activité, même un petit commerce, pour subvenir aux besoins de leur famille », a-t-elle insisté.

C'est dans ce même ordre d'idées que Christian Ebrotié a fait une présentation sur l'utilisation de l'Intelligence artificielle (Ia) comme assistante et conseillère professionnelle dans la vie quotidienne.

Selon lui, les femmes doivent s'approprier cet outil ainsi que toutes les opportunités qu'il offre.