Tunisie: Plusieurs hôpitaux régionaux obtiennent la vocation universitaire

6 Mars 2026
La Presse (Tunis)

Un arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé, portant attribution de la vocation universitaire à l'hôpital régional « Mahmoud Matri » à l'Ariana et à l'hôpital régional de Ben Arous, a été publié au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT) numéro 26 en date du 6 mars 2026.

Le même numéro du JORT comprend d'autres arrêtés conjoints qui attribuent la vocation universitaire à un nombre de services médicaux dans plusieurs établissements hospitaliers, notamment le service de gynécologie- obstétrique et le service de pédiatrie à l'hôpital régional de Tataouine, ainsi que les services de maladies infectieuses, d'anatomie, de cytologie pathologique, de pédiatrie, d'ophtalmologie, de chirurgie pédiatrique, d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale à l'hôpital universitaire « Mohamed Ben Sassi » à Gabès.

La vocation universitaire a également été attribuée au service de gynécologie- obstétrique à l'hôpital régional de Tozeur, au service de médecine préventive et de santé communautaire à l'hôpital régional de Msaken dans le gouvernorat de Sousse, au service d'anesthésie et de réanimation à l'hôpital régional de Mahres dans le gouvernorat de Sfax et aux services de gynécologie- obstétrique et de cardiologie à l'hôpital régional de Siliana.

