Tunisie: Plusieurs hôpitaux régionaux obtiennent la vocation universitaire

Un arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé, portant attribution de la vocation universitaire à l'hôpital régional « Mahmoud Matri » à l'Ariana et à l'hôpital régional de Ben Arous, a été publié au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT) numéro 26 en date du 6 mars 2026.

Le même numéro du JORT comprend d'autres arrêtés conjoints qui attribuent la vocation universitaire à un nombre de services médicaux dans plusieurs établissements hospitaliers, notamment le service de gynécologie- obstétrique et le service de pédiatrie à l'hôpital régional de Tataouine, ainsi que les services de maladies infectieuses, d'anatomie, de cytologie pathologique, de pédiatrie, d'ophtalmologie, de chirurgie pédiatrique, d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale à l'hôpital universitaire « Mohamed Ben Sassi » à Gabès.

La vocation universitaire a également été attribuée au service de gynécologie- obstétrique à l'hôpital régional de Tozeur, au service de médecine préventive et de santé communautaire à l'hôpital régional de Msaken dans le gouvernorat de Sousse, au service d'anesthésie et de réanimation à l'hôpital régional de Mahres dans le gouvernorat de Sfax et aux services de gynécologie- obstétrique et de cardiologie à l'hôpital régional de Siliana.