Afrique: Ligue des Champions d'Afrique - 35 000 supporters espérantistes face à Al Ahly à Radès

Les autorités sécuritaires ont donné leur feu vert pour la présence de 35 000 spectateurs lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions d'Afrique entre l'Espérance Sportive de Tunis (EST) et Al Ahly. La rencontre se déroulera le dimanche 15 mars au stade Hamadi Agrebi de Radès.

Ce quota de 35 000 places inclut les abonnés du club sang et or. En complément, 10 000 billets seront mis en vente pour le public. À noter également que l'exploitation du virage nord a été exceptionnellement autorisée pour cette confrontation au sommet.

Il est important de préciser que le match retour en Égypte se jouera à huis clos au stade international du Caire. Cette décision fait suite à une sanction infligée au club d'Al Ahly par la Confédération Africaine de Football (CAF), privant ainsi l'équipe égyptienne de son public pour cette manche décisive.