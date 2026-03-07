Tunisie: Bourse de Tunis et ONU Femmes célèbrent l'égalité des genres pour la Journée internationale des femmes

La Bourse de Tunis et ONU Femmes Tunisie ont célébré, jeudi, 6 mars 2026, la cérémonie mondiale « Ring the Bell for Gender Equality », à l'occasion de la Journée internationale des femmes.

En rejoignant les places boursières du monde entier, cette initiative réaffirme l'engagement de la place de Tunis en faveur de l'égalité des genres et de l'autonomisation économique des femmes, a fait savoir, vendredi, la Bourse de Tunis.

Portée au niveau international en étroite coordination avec la Fédération Internationale des Bourses de Valeurs (WFE) et l'Initiative SSE (Sustainable Stock Exchanges) des Nations Unies, cette cérémonie vise à promouvoir les droits des femmes auprès de l'écosystème entrepreneurial.

Elle engage les acteurs du secteur financier à faire de l'égalité un levier stratégique de performance durable et de croissance inclusive.

L'édition 2026 en Tunisie a mis l'accent sur des engagements concrets, notamment le renforcement de la présence des femmes dans les instances de gouvernance des sociétés cotées et la mobilisation de capitaux en faveur de l'équité.

Le Directeur Général de la Bourse de Tunis, Bilel Sahnoun et la Représentante d'ONU Femmes pour la Tunisie et la Libye, Florence Basty, ont souligné, à cette occasion, le rôle moteur du marché financier pour accélérer la transition vers une économie plus inclusive.

Un état des lieux sur la présence des femmes au sein des conseils d'administration des sociétés cotées a été présenté, mettant en lumière les avancées significatives ainsi que les défis persistants pour atteindre une parité réelle dans la gouvernance d'entreprise.

Un panel de haut niveau a ensuite réuni des représentants du secteur financier et des partenaires internationaux.

Les discussions ont porté sur le rôle des instruments financiers, des politiques d'emploi et des investissements responsables comme catalyseurs de changement pour l'autonomisation des femmes, a souligné la Bourse de Tunis.

Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de l'Initiative SSE des Nations Unies, à laquelle la Bourse de Tunis a adhéré dès 2015, et contribue directement à la réalisation de l'Objectif de Développement Durable (ODD) n°5 relatif à l'égalité des sexes.

En faisant sonner la cloche de l'égalité, la Bourse de Tunis et ONU Femmes réaffirment, ainsi, leur ambition commune.

Il s'agit d'ériger le secteur privé et le marché financier en acteurs clés de la promotion des droits des femmes et d'un développement durable en Tunisie.