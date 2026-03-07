Sénégal: Célébration du 8 mars - Le ministre Abdourahmane Sarr s'engage aux côtés des femmes

En ce mois de la femme, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, s'est engagé à faire de la justice économique et de la promotion du leadership des femmes et des filles des piliers de l'action de son département. Son but est, selon lui, de bâtir une économie compétitive, inclusive et plus équitable au bénéfice de tous. Il s'exprimait vendredi lors de la célébration du 8 mars par les femmes de son ministère.

Sous le thème « Droits, Justice, Action pour toutes les femmes et les filles », les femmes du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération ont célébré vendredi la Journée internationale qui leur est dédiée.

Présent à cette occasion, le ministre Abdourahmane Sarr a réaffirmé son engagement en faveur de la promotion des droits, de la justice et de l'autonomisation économique des femmes et des filles. Ceci, en tant que levier essentiel de développement économique inclusif et durable.

« En ce mois de la femme, je reste engagé à faire de la justice économique et de la promotion du leadership des femmes et des filles des piliers de l'action du Département, afin de bâtir une économie compétitive, inclusive et plus équitable au bénéfice de tous », a-t-il dit.

En effet, pour le ministre de l'Économie, les femmes jouent un rôle déterminant pour la matérialisation de l'ambition de transformation systémique déclinée dans la SND, s'agissant en particulier de la compétitivité et de la résilience de l'économie nationale.

« Pourtant, elles demeurent confrontées à des inégalités persistantes, notamment en matière d'accès à un emploi décent et aux facteurs de production nécessaires à la dynamique entrepreneuriale. Or, la justice économique commande la suppression des barrières structurelles qui freinent l'autonomisation des femmes et des filles et leur accès aux opportunités économiques », a-t-il ajouté.

En fait, elle implique également des politiques publiques équitables, ainsi qu'un environnement propice à la protection des droits et à la valorisation des compétences féminines dans tous les secteurs de l'économie.

« Face aux multiples défis auxquels sont confrontées les femmes et les filles, la responsabilité de notre ministère est engagée. Elle se traduit par une effective prise en compte de la dimension genre dans l'élaboration et le suivi des réformes, projets et programmes, la recherche de partenariats économiques et la production de statistiques », a relevé le ministre.

L'effectif féminin du ministère passe de 259 à 261 agents

Il convient de relever que, malgré la diminution des effectifs en 2025, l'effectif féminin du ministère a enregistré une légère progression, passant de 259 à 261 agents, soit une augmentation de 0,76 %.

« Cette évolution traduit une amélioration relative de la représentation des femmes au sein du ministère. Les femmes du MEPC saisissent encore cette occasion offerte pour soumettre à votre appréciation quelques propositions dont la mise en oeuvre permettra d'améliorer les conditions de travail des femmes », a témoigné la Coordinatrice de la Cellule genre et équité du MEPC.

Parmi ces conditions, il s'agit selon elle de rendre fonctionnelle la salle de sport pour permettre au personnel, surtout féminin, d'améliorer ses performances, d'éviter le stress et de raffermir les relations. Mais aussi de mettre en place des mécanismes d'accompagnement financier pour le personnel en partance à la retraite, surtout les femmes, pour faciliter leur reconversion professionnelle.