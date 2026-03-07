Sénégal: Bignona - Des élèves sensibilisés sur l'usage responsable du Net

6 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Kadidiatou SONKO

Des élèves des lycées de la commune de Bignona ont bénéficié, le mercredi 4 mars, d'une séance de sensibilisation sur l'usage de l'Internet et des réseaux sociaux. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet « Open Biblio-Lab »

Dans le cadre du projet « Open Biblio-Lab », la bibliothèque municipale de Bignona a organisé, le mercredi 4 mars, dans l'après-midi, une séance de sensibilisation et d'apprentissage autour de la citoyenneté numérique. Au cours de cette rencontre, les élèves, principale cible, ont été sensibilisés sur l'usage responsable du numérique et enjeux de la sécurité en ligne.

Cette initiative vise à promouvoir une culture du numérique éthique et citoyenne et à encourager les jeunes à devenir des acteurs numériques responsables. Le panéliste, Abdourahmane Mané, professeur de français au lycée Ahoune Sané et formateur en numérique pédagogique, a expliqué les avantages qu'un élève peut tirer des plateformes comme TikTok, généralement utilisées pour se distraire, alors qu'elles peuvent être une « bibliothèque de connaissances ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'enseignant a fait savoir aux élèves qu'il n'y a pas de différence entre la vie virtuelle et celle réelle. Ainsi, a-t-il alerté : « on ne doit pas penser que, lorsqu'on est derrière son clavier, on peut tout se permettre ». À l'en croire, il existe des textes qui régissent l'usage du numérique. « Lorsque quelqu'un fait des abus sur Internet, il peut être sanctionné dans la vie réelle », a averti Abdourahmane Mané.

Au terme de la session, les élèves ont réalisé que le numérique offre d'énormes possibilités leur permettant d'être plus efficaces en classe.

Ramatoulaye Otasowie et Lamine Badji, tous deux élèves en classe de Seconde au lycée Ahoune Sané, ont salué l'initiative de la bibliothèque municipale. Il y a des citoyens qui sont favorables à l'interdiction du smartphone à l'école. En revanche, Abdourahmane Mané n'est pas de cet avis. Le professeur de français pense que la circulaire du ministère de l'Éducation nationale a été mal interprétée. « À un certain moment, on sera obligé de réglementer son usage. Le téléphone peut être un outil pédagogique », tente-t-il de convaincre.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.