Sénégal: Décès d'Ali Hosseini Khamenei - Dakar présente ses condoléances au peuple iranien

Le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang, a signé vendredi à Dakar le livre de condoléances ouvert à l'ambassade de la République islamique d'Iran, à la suite du décès du Guide suprême iranien, Ali Hosseini Khamenei.

Le chef de la diplomatie sénégalaise s'est rendu à la résidence de l'ambassadeur d'Iran, située sur l'avenue des Ambassadeurs, dans le quartier de Fann Résidence, où il a été accueilli par l'ambassadeur Hassan Asgari, détaille l'APS. Il a signé le registre de condoléances au nom du Sénégal, exprimant la solidarité du peuple sénégalais avec le peuple iranien en cette période de deuil.

Selon plusieurs sources internationales, Ali Hosseini Khamenei a été tué le 28 février 2026 lors de frappes menées par les États-Unis et Israël contre des cibles iraniennes à Téhéran, dans le contexte d'une escalade militaire dans la région.

À l'ambassade d'Iran à Dakar, le deuil reste visible : drapeau en berne, personnel vêtu de noir et portraits du défunt dirigeant exposés dans les locaux. Des visiteurs continuent également de se succéder pour signer le registre de condoléances.

Après avoir échangé pendant quelques minutes avec l'ambassadeur d'Iran, le ministre sénégalais des Affaires étrangères a quitté les lieux sans faire de déclaration à la presse.