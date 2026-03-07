Sénégal: La fondation Marie Louise Mimran redonne sourire et mobilité

En phase avec sa philosophie « Humanité et partage », la fondation Marie Louise Mimran a fait des heureux à Richard-Toll. En effet, lors d'une cérémonie organisée le mardi 3 mars 2026, dans les locaux de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS), elle a rendu l'ambulance du district sanitaire opérationnelle avant de remettre des fauteuils roulants aux personnes vivant avec un handicap. Des gestes magnifiés autant par les bénéficiaires que par les autorités.

Dans l'après-midi du mardi 03 mars 2026, les locaux de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) à Richard-Toll ont accueilli un moment fort de générosité. La Fondation Marie Louise Mimran y a officialisé deux gestes majeurs : la remise en état complète de l'ambulance du district sanitaire et la distribution de cinq fauteuils roulants électriques à des personnes en situation de handicap. Ensemble, ces interventions représentent un investissement dépassant les 6 millions FCFA.

L'ambulance, en panne depuis plusieurs mois, privait le centre de santé d'un moyen essentiel pour transporter les malades en urgence. La fondation a pris en charge l'achat et la pose des pièces manquantes, un chantier évalué à plus de 4 millions FCFA. Dès le jour de la cérémonie, le véhicule était de nouveau opérationnel, prêt à sillonner les routes pour sauver des vies.

En parallèle, cinq fauteuils roulants électriques de haute qualité, acquis pour 2,2 millions FCFA, ont été remis à leurs futurs utilisateurs. Bassirou Sow est le représentant de l'association des bénéficiaires lors de cette cérémonie qu'il qualifie de « moment le plus heureux de sa vie ». Pour lui, si d'autres structures agissaient comme la fondation MLM, leurs préoccupations seraient autres que des fauteuils roulants.

Ces équipements modernes reçus offrent une autonomie précieuse : se déplacer seul, rejoindre sa famille, accéder au marché ou simplement sortir de chez soi deviennent soudain possibles. Pour les bénéficiaires, souvent confrontés à l'isolement, ce don représente bien plus qu'un objet : une porte ouverte sur une vie plus digne et plus active.

L'événement, placé sous le thème « Solidarité en action », s'inscrit dans la philosophie « Humanité en partage » qui guide la Fondation depuis sa création. Il illustre aussi une collaboration exemplaire entre le secteur privé, les services de l'État et les collectivités locales. Les autorités départementales ont salué cette démarche comme un exemple concret d'engagement en faveur des populations les plus vulnérables, en particulier celles vivant avec un handicap.

Landing Diatta est l'adjoint au préfet de Dagana. Il a salué l'initiative avec chaleur : « Ces actes de haute portée solidaire et humaniste montrent que la Fondation Marie Louise Mimran veut vraiment améliorer les conditions de vie autour de la Compagnie sucrière. » Il a rappelé que ces gestes s'inscrivent parfaitement dans la politique sociale de l'État, menée en étroite collaboration avec les services départementaux et les acteurs locaux.

Les responsables présents ont d'ailleurs évoqué l'avenir : l'hôpital de Richard-Toll, toujours classé niveau 1 malgré la croissance démographique rapide de la zone, figure parmi les priorités à venir. Professeur Ciss, conseiller municipal chargé de l'éducation, a élargi la perspective : « La CSS, à travers sa Fondation, investit dans la santé, l'éducation, le sport... Il faut garder le cap ! L'hôpital de Richard-Toll, héritier du vieux centre de santé, mérite des locaux dignes de notre démographie galopante. L'État ne peut pas tout faire seul. Ce coup de pouce est précieux et nous invite à aller plus loin, surtout en infrastructures sanitaires. »

Il indique que c'est la première fois que « nous collaborons officiellement avec le service de l'action sociale pour cibler spécifiquement les personnes en situation de handicap, souvent oubliées ». De son côté, Mor Talla Sall, directeur des plantations et représentant de la direction générale, rassure avec sérénité Pr Ciss par rapport à son plaidoyer : « L'hôpital reste notre prochaine grande préoccupation : nous envisageons d'y apporter un soutien concret dans les mois à venir ».

Ce 3 mars 2026, à Richard-Toll, la solidarité n'était pas un slogan : elle a pris la forme d'une ambulance réparée qui file à nouveau et de fauteuils qui redonnent le mouvement à ceux qui en étaient privés. Un petit pas pour la Fondation, un grand bond pour plusieurs vies.