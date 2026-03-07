Sénégal: Modou Lô vs Sa Thiès - Dernier face à face le 28 mars

6 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Le 5 avril 2026, Modou Lô affrontera Sa Thiès pour une affiche attendue par lees amateurs de la lutte sénégalaise. Avant ce choc des poings, les deux lutteurs auront une dernière bataille verbale le 28 mars prochain.

Le combat royal arrive à grands pas. Le 5 avril 2026, Sa Thiès défiera Modou Lô pour chiper la couronne de Roi des arènes. Avant cette bataille qui s'annonce épique, les deux lutteurs devront d'abord offrir un face à face aux fans pour une mise en bouche. D'ailleurs, on connait la date de ce face à face puisqu'il aura lieu le 28 mars. « Albourakh prépare du lourd pour ce évènement.

Il y'aura également des Open Press qui se feront bien sûr différemment avec le changement des règles par la Fédération Sénégalaise de Lutte » a révélé ce vendredi 6 mars Ibrahima Faye, lors de la signature de convention entre Albourakh Events et Canal +. La chaine cryptée va diffuser le combat, une première.

